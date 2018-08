Jaké »vážné důsledky«?

Od úterý začaly platit sankce ze strany USA směrem k Íránu. Americké firmy, ať jsou podílníky či majiteli čehokoli na světě, nesmějí vyvážet od této země automobily a věci ze železa či oceli. Brzy přijde další seznam. Prezident Trump okamžitě svět vyzval k následování, dokud Írán nebude plnit podmínky, které napíše na papír americká administrativa za potlesku Izraele. Prý, podle jeho slov, »jedincům, kteří sankce nedodrží, hrozí vážné důsledky «.

Ne, nevymyslel jsem si slova amerického prezidenta. Myslí je skutečně vážně. Stejně jako »feťák«, který člověka na ulici ohrožuje s nožem v ruce a přitom říká: »Chci mít na další joint, dáš mi stokorunu, jinak tě propíchnu.« A nepochybujme o tom, že pokud byste mu tu stokorunu nedali, vás propíchne.

Ony »vážné důsledky« je třeba brát vážně. Jak z úst amerického prezidenta, tak z úst zmíněného narkomana. U toho druhého víme, že píchne nožem, udrží-li ho v ruce, jestliže nedostane požadované, u pana Trumpa nevíme nic. Za nevyslyšenou hrozbou mohou být sankce proti firmám, které s Íránem budou obchodovat, ale i proti zemím, které nezabraňují ekonomických stykům s Teheránem. Může svou roli sehrát i americká armáda, buď jako faktor hrozeb anebo přímo nějakou akcí. Stejně jako tomu bylo v neposlušném Srbsku, Libyi a Iráku. Mohou se ve vzpurné zemi zorganizovat nové pestrobarevné revoluce anebo vyvolat takové problémy, že sami lidé budou žádat odchod vlády. Může být pro to získána kompradorská buržoazie, která pak způsobí hospodářský zmatek, jako tomu bylo v Chile, nebo alespoň velké problémy, jako je tomu v dnešní Venezuele. Všechno je možné. I odstranění vůdčích politiků jako způsob změny kurzu známe z minulosti amerických tajných služeb. Stačí si připomenout Panamu, kde generál, jenž stál v čele země, měl plán znárodnit jako Násir v Egyptě průplav. Skončil ve ztroskotaném letadle a druhý, jeden z jeho následovníků, byl zase odvezen po »krátké válce« do Spojených států k soudu, kde dostal vysoký trest »za údajné pašování drog«. A najednou byl v Panamě klid a už nikdo nemluví o úplném zestátnění průlivu.

Jaké sankce budou použity proti odbojným subjektům a zemím, které nechtějí nic jiného než dodržovat stávající smlouvy, u jejichž vzniku byly také USA, nevíme. Zvláště pikantní je to, že Unie se rozhodla odmítnout americký nátlak a doporučila evropským firmám dál plnit své obchodní závazky. Co ji, tedy i nás, čeká? Těžko říci. Pokud by dál pokračovala v odporu, může být využit některý z výše uvedených scénářů. Spíše však věřím, že nátlak bude takový, že lídři Evropy si na sebe vezmou režné pytle, posypou se popelem a pěšky půjdou, tak jako tomu bylo kdysi před papežem v Canosse, se skloněnou hlavou, prosit amerického prezidenta o odpuštění se slibem, že už vždy, opakuji vždy, jeho rozhodnutí budou následovat.

Otakar ZMÍTKO