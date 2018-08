Lidé čtou

Nejenom za návštěvou starobylých památek, ale třeba i za nákupy se do Číny vydává stále více turistů, stejně tak jako třeba do Londýna nebo New Yorku. Pokud si tedy nenecháte rozmluvit dozajista zajímavý nápad zaletět se podívat do Říše středu, připravte se na nezapomenutelné zážitky. Právě jimi budete odměněni za odvahu, že jste chtěli poznat něco nového a nedali jste přitom na mnohdy zavádějící články v médiích, zkreslující a ohýbající skutečnost, jak to jen jde. Ale k věci.

Pokud budete například v Šanghaji a vaše drahá polovička bude toužit jít třeba nakupovat, můžete navštívit distrikt jménem French Concession. Zmíněná Francouzská čtvrť je poetickým místem plným noblesního šarmu, které jednoduše nelze jen tak obejít.

Občerstvující je totiž i samotná procházka zmíněnou oblastí, romanticky působící domy byly totiž kdysi postaveny pro francouzské přistěhovalce, celá čtvrť je poseta obchůdky s překvapivě západní nabídkou, ať už butiků s novým zbožím, secondhandy nebo třeba knihkupectvím Garden Books s anglicky psanou literaturou, časopisy a turistickými průvodci.

Oproti tomu například Peking má zcela jinou atmosféru a mám pocit, že i pověstný dopravní chaos je právě tady opravdu nepřekonatelný. Zelená na semaforu jednoduše neznamená pro chodce žádnou jistotu, že auto před přechodem pro chodce zastaví. Proto právě tam přecházejte silnice s nejvyšší mírou opatrnosti.

Pokud využijete služeb prostorného pekingského metra s klimatizovanými vagóny, což v parném létě skutečně přijde vhod, vystoupit můžete třeba ve stanici metra s názvem Wang Fu Jing. Stejnojmenná nákupní třída patří k nejznámějším v Pekingu. Jedná se o nekonečnou širokou ulici plnou prodejen známých světových, ale i lokálních značek. Kromě davů turistů tam nakupují i místní, a to je vždy dobré znamení.

Já tuto legendární třídu navštívil v úterý odpoledne. Zaplul jsem tam ihned do obrovského knihkupectví. Jedno z prostorných klimatizovaných pater bylo vyhrazeno pouze knihám v angličtině, především slovníkům, ale i beletrii. Překvapilo mě, kolik především mladých lidí jsem právě tam potkal. Odcházel jsem k večeru z knihkupectví se zajímavým knižním titulem i s příjemným poznáním, že lidé stále dychtí po kvalitní literatuře. »A pak že lidi nečtou,« říkal jsem si spokojeně polohlasem, když jsem odjížděl z Wang Fu Jing s knihou pod paží a optimismem v duši.

Radovan RYBÁK, Peking