Mé rodné město je sice jiné, ale Hranice na Moravě mně přirostly k srdci daleko více, jelikož jsem se tam učil číst a psát. Prožil jsem zde různá dobrodružství, dostal svou první občanku a zažil zde taky nějaké průšvihy. Chodil jsem na základní devítiletou školu, kde se říkalo »U fary«, dnes je to Školní náměstí a je tam základní umělecká škola. Mám však vždy, když se zde projdu, v sobě jednu velkou nevyřešenou hořkost. Ale trochu popořádku. Učila nás od první třídy tehdy ještě soudružka učitelka Žeravíková a myslím si, že jsme ji měli rádi všichni, nejen já. Byla už nějak před důchodem a prožila si válku. O té nám vyprávěla hodně, ale takměř vždy končila tím, že poukázala na mladou lípu, kterou vysadili před školou na počest všem padlým obětem války. S tím, že je tato lípa symbolem mírového poselství a že ji zasadili společně se sovětskými vojáky, kteří nás tehdy osvobodili. Takže nám ta lípa má tyto události připomínat a hlavně ji musíme chránit. Právě jako již zmíněný symbol míru. A taky dodávala, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu.

Čas nějak plynul, já si také prošel nějakým vývojem a najednou tu byla »sametová revoluce«. Probíhala všude stejně, OF začalo přebírat iniciativu a moc. A přišly na řadu symboly starého režimu. A tady je má zmíněná dosavadní hořkost. Nevím, kdo přesně, ale lípu demonstrativně skáceli a důsledně vykopali i s kořeny. Po lípě, jako by se slehla zem.

Já dodnes si vyčítám, že jsem neměl tu možnost lípu jakkoli ubránit před její likvidací. Díky té lípě jsem si totiž vždy připomněl, z čeho jsme zrozeni, komu vděčíme za budoucnost. Všem těm, kdo bojovali proti nacismu, jež vyhlazoval celé národy a měl v plánu pokračovat. Ti, kdo se jim postavili, to byli opravdoví hrdinové. Bránili svůj národ, svou vlast, svou zem, své jistoty a svůj jazyk. Dnes má punc »hrdiny« pro mne devalvovanou hodnotu.

Je to velká a smutná událost, co se stalo třem mladým vojákům v Afghánistánu. Tragédie především pro rodiče. Určitě oni osobně chtěli bojovat proti teroristům a ctít a hájit svou vlast. Co si mám však myslet, když je dnes veřejným tajemstvím, kdo vystavěl strukturu Tálibánu, aby posléze s ním vedl válku pro své vlastní mocenské a ekonomické zájmy? Já na rozdíl od těchto farizejů tyto kluky nikam neposílal.

