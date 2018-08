Prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Kreml se zlobí. Nové sankce drakonické

Vyhlášení nových amerických sankcí proti Rusku se rozchází s konstruktivním ovzduším schůzky prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách minulý měsíc.

Uvedl to Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Rusko podle něj nadále doufá v konstruktivní vztahy s USA a dalšími západními státy, ale Washington si počíná zcela nepředvídatelně. Na protiopatření je podle Peskova ještě brzy. Jen o pár hodin později ovšem mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová oznámila, že na protiopatřeních ohlášených drakonických sankcí Rusko začíná pracovat.

Jako naprosto nepřijatelnou mluvčí Kremlu odmítl souvislost mezi sankcemi a otravou bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury, ze které Západ obviňuje Moskvu. »Považujeme za naprosto nepřijatelnou souvislost mezi případem Salisbury a novými (nepodloženými) restrikcemi, které stejně jako dřívější sankce považujeme za nezákonné a odporující mezinárodnímu právu,« zdůraznil Peskov podle agentury TASS. »Ještě jednou co nejrozhodněji odmítáme obvinění z možné účasti ruského státu na tom, co se stalo v Salisbury. O tom nemůže být řeč,« dodal.

Za hranou

Za hranou je podle Kremlu také snaha amerických zákonodárců označit Rusko za sponzora terorismu. Terorismus podle něj ve skutečnosti podporují ti, kdo stojí za teroristy v Sýrii, tedy povstalci proti režimu prezidenta Bašára Asada.

Ruský prezident podle mluvčího nejednou předvedl, že je naladěn konstruktivně, je připraven hledat řešení složitých situací a projednávat i nejkomplikovanější otázky. »Litujeme, že v tomto směru nenacházíme vzájemnost u našich protějšků ve Spojených státech,« řekl Peskov. »Teď se dá od Washingtonu čekat cokoliv, je naprosto nepředvídatelný,« odvětil na dotaz ohledně možnosti, že ruské společnosti Aeroflot zakážou létat do USA.

»Zatím jsme ještě nepochopili konkrétně a oficiálně, o čem je řeč (v nových sankcích), a tak by nebylo správné hovořit nějakých protiopatřeních,« řekl. Ujistil také novináře, že ruský finanční systém je dostatečně stabilní, aby novým opatřením USA odolal.

Všechny síly na zhoršení vztahů

Mluvčí ruské diplomacie ale dala najevo, že Rusko na sankce odpoví. »Ruská strana nejednou varovala, že jednat (s Ruskem) z pozice síly a ultimáty užitek nepřinese a nemá vyhlídky uspět,« řekla Zacharovová a zdůraznila, že v reakci na krok Washingtonu vypracuje Rusko odvetná opatření. Obvinila také Washington, že vědomě stanovil pro neuplatnění sankcí požadavky, které jsou pro Rusko nepřijatelné. »Místo aby zlepšili styky, vrhli všechny síly na zhoršení vztahů,« prohlásila na adresu Američanů.

Bývalého agenta Skripala a jeho dceru letos v březnu přiotrávil údajně armádní jed novičok, který se mj. vyráběl i v Sovětském svazu. Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, ale postupně se z otravy zázračně zotavili a žijí na neznámém místě ve Spojeném království. Britské tajné služby z útoku proti Skripalovým obviňují Rusko, které podíl na incidentu odmítá.

Laciná záminka po čtyřech měsících

Spojené státy podle středečního vyjádření ministerstva zahraničí dospěly k závěru, že nervově paralytický jed proti Skripalovým použilo Rusko. Nové sankce vstoupí v platnost 22. srpna nebo blízko tomuto datu. Británie rozhodnutí amerického spojence uvítala.

Televize NBC oznámila, že sankce mají mít dvě fáze. Druhá má následovat po třech měsících, pokud Rusko neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije a vysloví souhlas s inspekcí OSN.

První fáze sankcí, která má vstoupit v platnost v srpnu, se podle NBC bude týkat obchodní výměny a finančních transakcí. Bude ale mít jen omezený dopad, protože se bude překrývat s jinými sankcemi, vyhlášenými už proti Rusku dříve. Podstatně větší dopad by měla podle ČTK druhá fáze sankcí. Snížila by úroveň diplomatických styků, zakázala by ruské letecké společnosti Aeroflot provozovat lety do USA a prakticky by zastavila veškerou obchodní výměnu...

