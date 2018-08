Nadějné vítězství Olomouce

Fotbalisté Olomouce porazili v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy Kajrat Almaty 2:0. Vítězný návrat Sigmy do pohárové Evropy po devíti letech zařídili brankami Martin Sladký a Václav Pilař. Olomouc má o krok blíže k atraktivnímu souboji s FC Sevilla, musí však příští čtvrtek zvládnout odvetu na umělé trávě v Kazachstánu.

Sigma zahájila zápas proti druhému týmu kazašské ligy aktivně a hlavně přes levou stranu snadno pronikala do vápna hostů, ale střeleckou šanci si nevytvořila. Územní převahu přetavila v gól až po 20 minutách: Sladký nejprve zatáhl balon na soupeřovu polovinu a pak se ještě výstavně levačkou opřel do odraženého míče, který zakroutil do horního rohu Plotnikovovy brány.

Olomouc poté trochu upustila od útočné aktivity a přenechala hru Kajratu. Hostující celek sice držel míč, ovšem ve finální fázi nic nebezpečného nevyprodukoval.

Těžký knokaut dostaly plánů Kazachů osm minut před poločasem: Sujumbajev srazil unikajícího Pilaře, který po přestupu z Plzně debutoval v olomouckém základu, a italský sudí Irrati ho červenou kartou vykázal z hřiště. Z ideální parkety před vápnem pak ale Plšek další trest nepřidal a z přímého volného kopu těsně přestřelil.

Hladově se Sigma na Kajrat znovu vrhla po nástupu z šaten a v 50. minutě se Pilař dočkal první trefy v dresu Olomouce, když si uvnitř šestnáctky na prsou ztlumil míč a pohotovým volejem ho poslal k tyči. Andrův stadion vzápětí zabouřil potřetí, leč zbytečně, protože Nešpor dorážel Houskovu ránu do sítě z ofsajdu.

Další branky přesilovka Hanáků nepřinesla a dvacet minut před koncem se síly srovnaly, když rozhodčí až s velkou časovou prodlevou ukázal červenou kartu Vepřekovi. Felipe pak málem znovu pořádně zamíchal i postupovými kartami, ale po jeho trestném kopu domácí spasila tyč.

Kajrat ale v rovnovážném počtu sil restartoval ofenzivu a v závěru byl znovu nebezpečný. Po skrumáži a teči na malém vápně Sigmu v 83. minutě podruhé zachránila tyč Buchtovy branky.

Hned z protiakce mohla Olomouc přidat třetí branku do úplně otevřené obrany, ale Hála mizerně vyřešil přečíslení se Zahradníčkem a skóre se už nezměnilo.

Sigma Olomouc - Kajrat Almaty 2:0 (1:0)

Branky: 21. Sladký, 50. Pilař. Rozhodčí: Irrati - Preti, Liberti (všichni It.). ŽK: Vepřek, Kalvach - Eseola. ČK: 68. Vepřek - 37. Sujumbajev. Diváci: 6118.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Houska - Pilař (64. Hála), Plšek (85. Yunis), Falta - Nešpor (75. Zahradníček). Trenér: Jílek.

Almaty: Plotnikov - Lunin, Bateau, Politevič, Sujumbajev - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin (53. Kuat) - Eseola (57. Eppel), Islamchan (79. Iličevič). Trenér: Ferrer.

(čtk)