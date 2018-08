FOTO - wikimedia commons

Změny v parkování na Letišti Praha

Provoz na parkovištích u pražského letiště se po zpřísnění podmínek změnil. Místa pro expresní stání byla v červenci i přes růst počtu cestujících využívána meziročně o 11 procent méně, cestující naopak více parkují na hodinových stáních.

Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Od července je možné využít expresní místa k parkování na 15 minut pouze jednou během 24 hodin. Zároveň podražilo krátkodobé parkování.

Podle mluvčího letiště Romana Pacvoně vzrostla průjezdnost na expresních parkovištích. Současně podle něj může větší počet cestujících využívat bez zdržení 15minutový vjezd zdarma.

Na krátkodobém parkovišti pro hodinová stání se provoz naopak meziročně zvýšil o 12 %. Zároveň se meziročně o 80 % zvýšil zájem o předplacené karty, které umožňují opakovaný vjezd na expresní stání, uvedl mluvčí.

Letos bylo u letiště vybudováno nové parkoviště pro zaměstnance Letiště Praha. »Díky tomu můžeme momentálně cestujícím nabídnout přibližně 600 nových parkovacích míst v krytých parkovacích domech v bezprostřední blízkosti terminálů,« dodal Pacvoň. Před Terminálem 1 byl opraven povrch na expresním parkovišti, příští rok letiště chystá modernizaci části parkovacího domu PC Comfort nebo instalaci nového navigačního a dohledového systému v parkovacím domě PA Smart.

Na letišti se zpřísnila pravidla pro parkování od 1. července. Hlavní změnou je omezení parkování zdarma na místech expresního stání pouze jednou za 24 hodin. Dříve měli řidiči nárok na bezplatné parkování jednou do hodiny. Zároveň se zvýšila cena za krátkodobé parkování z 50 na 60 korun.

Úpravy také v Pardubicích

Společnost East Bohemian Airport (EBA), která provozuje pardubické mezinárodní letiště, chce využít podzimní odstávky provozu k úpravě parkovacích stání pro auta. Pro parkování by se mohl používat vojenský autopark. Auta musí v současné době stát také například na přilehlé louce, uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Podle hejtmanství by úpravy měly stát přibližně pět milionů korun a nová plocha by mohla sloužit ještě v letošním roce. Místa by zde byla pro přibližně 410 aut.

Vybudováno by mělo být také parkoviště před odbavovacím terminálem včetně zastavení typu kiss and ride, které slouží především pro krátkodobá stání. Tam by mohlo být k dispozici přes 220 míst. Celková investice do obou ploch by se měla odhadem pohybovat okolo 20 mil. Kč.

(ici)