Ilustrační FOTO - Pixabay

Ženy si ví vždy rady

A to platí nejen o babičkách a maminkách, ale i jejich dcerách a vnučkách. Tak třeba naše nejmladší vnučka, teď již pětiletá, skoro na každou maličkost, kterou způsobí (rozbití skleničky, vylití vody na podlahu, vysypání drobných bonbonů na podlahu atd.) již nejméně dva roky v poklidu slovy: »To nevadí« a bezbranným odzbrojujícím úsměvem. A kdo to bude uklízet? Děda, praví moudře.

Když zhruba před rokem do auta, v němž jela spolu s otcem na venkov, zezadu narazilo jiné, rozzlobenému otci řekla totéž. »To nevadí, to nebyla velká rána…«

A trpělivě skoro hodinu seděla na svém místě a čekala, než se řidiči v klidu dohodli s policií a také mezi sebou. Zachovala se jako moudrá a zkušená, byť budoucí, žena. Kéž by jí to vydrželo…

Kouzlo ženské moudrosti a klidu měly a mají naše maminky a babičky vrozené. A to i v kuchyni. Tak třeba starý dobrý trik s klobáskami či párky, které hodláte osmažit. Aby nepopraskaly, stačí je před smažením spařit krátce ve vroucí vodě, vyjmout a poté pečlivě osušit, vložit do tuku a osmažit. Opravdu neprasknou.

Ředkvičky jsou dobré a zdravé, ale děti je jíst nechtějí, protože jsou pálivé. Naše nejmladší, která ráda při vaření a přípravě jídel pomáhá, na jejich ostřejší chuť reagovala oblíbeným Babi, to nevadí, že pálí! A na chlebu s máslem ji snědla. Babičky však umí výraznou chuť ředkviček zmírnit. Po očištění je stačí překrojit, lehce posolit a nechat v chladničce zhruba 60 minut »vydechnout«. Jemně, na tenké plátky, pokrájené na chlebu s máslem či s tvarohovou pomazánkou je pak děti s chutí sní.

Čerstvě uříznutý květák, který nehodláte hned zpracovat, dejte do misky se studenou vodou košťálem dolů. Vydrží vám déle čerstvý. Na zahrádce do květáku naleze kdejaká havěť. Třeba se jí zbavit. A co na to babičky? Ponořily ho na zhruba 10 minut do vlažné slané či octové vody. Ta se hmyzu nelíbí a raději květák opustí.

Oddělit bílek od žloutku není zas tak složité. Ví to i naše nejmladší vnučka, která, jak už víte se v kuchyni ráda »plete«. Pokrájí brambory, naklepe maso a také opatrně rozbije skořápku vejce (jídelním nožem) a vejce ze skořápky vhodí ho do trychtýře. Bílek proteče, žloutek zůstane. Dobrá rada pro začínající kuchařky a kuchaře.

I na česnek a jeho vůni naše malá reaguje s ženským nadhledem. Pomáhá s loupáním stroužků a podle pokynů ho přidává do jídla. Mám česnek rád, ale ne všichni z rodiny těší, že si jeho ozdravných účinků hojně užívám. Na kritickou poznámku mojí manželky o nevábně vonícím dědovi, vnučka reaguje (v této době) klasicky. To nevadí!

A ochotně pomáhá se zpracováním kvalitního českého a moravského česneku do zásob. Ke klasice patří česnek v soli. Jemně utřete, či na nerezovém struhadle ustrouhejte, 1000 g oloupaného česneku a smíchejte ho s hrnkem soli. Česnekovou pastu uložte v dobře uzavřených menších sklenicích ve tmě a chladu. Změna barvy česneku nic nemění na jeho chuti. Skvělé do omáček, polévek a k úpravě masa.

Pozor! Česnekovou pastu přidávejte vždy až k dochucení hotového pokrmu, nevařte ji! Ke zpracování česneku nepoužívejte mlýnek na maso ani mixér. Česnek bude hořký. Navíc bude ošklivě šedivý.

A ještě z kuchyně: aby byly buchty opravdu křehké a vláčné, přidejte do těsta jednu ve slupce uvařenou a jemně ustrouhanou bramboru. Tak to dělaly již naše prababičky!

Trik s miskou vody vložené do trouby v čase pečení každý zná, tak ho jen připomínáme. Voda v pečící troubě pomůže i při pečení koláče, protože ta přispívá k vyrovnání, lépe snad – k optimalizaci teploty v troubě. A nechte maličké, aby misku s vodou do trouby mohli dát. A také, aby se na přípravě těsta na koláče a buchty, včetně jejich plnění, podíleli. Dobrá rada nejen pro výchovu dívek, ale kluků, kteří se také rádi s těstem »patlají«.

A všeliké jiné činnosti dětem doma svěřujte. Vnučky kramářky například rády přerovnávají složené prádlo ve skříni. Je to opravdu k vzteku, ale správné babičky jim poradí co s tím. A když je nejhůř, jen si řekněte: »To nevadí!«.

(jan)