10 věcí, bez nichž by Indonésie nebyla Indonésií

Desítka cest po deseti specifikách i zajímavostech zemí na východ od našich hranic se dostává do své polovičky. Ale o to atraktivnější dnešní putování bude. Indonésie totiž není jen tak ledajakým státem a od všech ostatních se vymyká. Čím? Prakticky vším. Už jen tím, jak je tvořen. Ale to už bychom příliš předbíhali. Začtěte se do následujících řádků, a třeba vás zlákáme na pěknou, ač trochu dražší, dovolenou…

Ostrovy

Název země je tvořen ze slov Indie a nésos (ostrov). A nemůže být výstižnější. Vždyť Indonésii tvoří neuvěřitelných 17 508 ostrovů, z nichž je asi 6000 obydlených. Největšími jsou Jáva a Sumatra – a i díky nim je Indonésie s rozlohou 1 919 440 km2 dokonce patnáctou nejrozlehlejší zemí světa. Nicméně turisticky nejpopulárnějším ostrovem je bezesporu Bali, který patří mezi nejoblíbenější turistické destinace hned z několika důvodů. Rozléhají se zde úžasné pláže, které jen tak někde nenajdete, ovšem na své si přijdou i ti, kdo pro dovolenou nepreferují válení se na písku. Bali se může pochlubit výjimečnými kulturními pamětihodnostmi i úchvatnou přírodou, v čele s bohatým podmořským světem.

Korálové útesy

Bohatý podmořský svět, to jsou především korálové útesy. Pobřeží Indonésie jich čítá dokonce 15 procent z celkového množství na modré planetě. S více než 3500 druhy je biodiverzita indonéského souostroví největší na světě. Mezi nejvíce ceněnými jsou korálové útesy, které se rozkládají na ploše přes 85 000 kilometrů čtverečních a poskytují útočiště nejméně 450 druhům. Ne nadarmo si tato ostrovní země vysloužila přezdívku »ráj potápečů«. Ty nejkrásnější útesy najdete v národních parcích Bunaken a Lembeh Strait. Ačkoli se však Indonésie může pochlubit největší různorodostí korálů na světě, i ona se musí starat o to, aby tento přírodní skvost vlivem změn v prostředí i znečistění vod nevymizel. A tak již deset let funguje ekologický program, který urychluje růst korálů šestkrát až desetkrát.

G20

Indonésie je největší ekonomikou jihovýchodní Asie a také členkou skupiny dvaceti největších světových ekonomik G20. Není divu, že zde našla ideální prostor pro podnikání řada prestižních značek z celého světa. Z českých firem jmenujme například skupinu Home Credit, která se zde angažuje především v oblasti spotřebitelských úvěrů a poskytuje další finanční služby. Zajímavé srovnání, které nabízí internetová wikipedie, hovoří o tom, že sektor služeb vytváří v Indonésii 45,3 procenta HDP, průmysl 40,7 a zemědělství 14 % HDP. V zemědělství však pracuje 44,3 procenta obyvatelstva, tj. asi 95 milionů osob. Hlavními průmyslovými sektory jsou těžba ropy a zemního plynu, výroba látek a oděvů a těžba.

Cigarety

Zatímco u nás se, stejně jako v mnoha jiných zemích, brojí proti kouření, v Indonésii je tomu zcela opačně. Tento zlozvyk je zde považován za symbol mužství (ale pozor – jako fabrika kouří i ženy, a dokonce také některé děti). Některé statistiky uvádějí, že v Indonésii je až 90 procent mužů-kuřáků! Není divu, že zde dostanete bezpočet příchutí cigaret, z nichž co do popularity vede tzv. kretek s hřebíčkovou příchutí. Prodává se v krabičkách po dvanácti kusech, přičemž jedna krabička stojí tolik co kilo rýže. Ptáte se, jaký ohled berou Indodénané s cigaretou v ruce na nekuřáky? Prakticky žádný. S bezohledností se v tomto směru bohužel potkáte na každém kroku. Zákaz kouření platí snad jen v autobusech vyšší třídy a v letadlech.

Kuchyně

Zatímco naším národním jídlem je vepřo-knedlo-zelo, slovenským halušky a rakouským »schnitzel«, v Indonésii je nejpopulárnější tzv. Mie Goreng. Jedná se o smažené nudle, které jsou překvapivě plné oleje – ale velmi chutného oleje! Ostatně, mastnost je jedním z klíčových styčných prvků většiny pokrmů zdejší kuchyně. Tím druhým je ostrost. Při přípravě jídel se používají velmi ostré papričky různých velikostí, které tamní obyvatelé navíc obvykle jen pro chuť přikusují k většině jídel – podobně jako my například chléb. Důvodem nadměrné konzumace pálivých papriček jsou dezinfekční účinky a také pověra (nebo snad pravda?), že kdo jí hodně chilli, toho údajně neštípou komáři.

Restaurace

Chcete-li si vyzkoušet místní pokrmy, o nichž byla řeč výše, je nejlépe zajít do některé z vyhlášených indonéských restaurací. Tu úplně nejluxusnější najdete na Bali. Jmenuje se Sangkar (na snímku) a je součástí luxusního pětihvězdičkového resortu The Bulgari. Nachází se na okouzlujícím exotickém útesu a díky proskleným plochám máte při konzumaci jídla (které přirozeně není za hubičku) možnost unikátního výhledu. Vizuální efekt navíc ještě více umocňuje speciální nasvícení restaurace a jejího blízkého okolí. Potěšíte tak nejen žaludek, ale i oko. A pokud naopak preferujete něco levného, traduje se, že nejlacinějším hotelem na Bali je Sentral ve městě Singaraja. A přitom nabízí velmi příjemné ubytování…

Flóra a fauna

Indonésie je přímo studnicí pro všechny biology a zoology. V prvé řadě je to země endemitů (živočichů, kteří nikde jinde na naší planetě nežijí). Pouze Austrálie dosahuje větší míry endemity, a to už je co říci! Za endemity lze označit 26 procent z 1531 druhů indonéských ptáků a 39 procent z 515 druhů savců. Nejznámější z nich jsou zřejmě sumaterský tygr a komodský drak. V Indonésii kromě toho najdete široké spektrum rostlin co do velikosti druhů. Jsou mezi nimi jak drobné orchideje, tak i obří rostlina raflézie. Jedná se o největší květinu na světě, s květem o průměru téměř jeden metr. Zapomenout nesmíme ani na to, že v Indonésii se vyskytuje i mnoho druhů masožravé láčkovky či fosforeskující houby.

Bromo

Tato majestátní sopka, vysoká 2392 metrů, hraje jednoznačně prim mezi přírodními krásami Indonésie. Pokud máte romantickou duši, je to něco pro vás. Dá se zde totiž zažít nejkrásnější východ slunce v životě, přičemž ten absolutně ideální výhled se naskýtá z vesnice Ceromo Lawang. Na vrchol hory se dostanete schodištěm po okraji sopky, kde se před vámi rozprostře nádherný pohled na stěny kráteru a okolní krajinu. Jedná se o jedinou sopku v Indonésii, na kterou lze vystoupit bez speciální přípravy, vybavení i bez průvodce. Kouzlem a magií však Bromo neočarovává jen turisty, ale i místní obyvatele, kteří ho považují za posvátnou horou. Každoročně se tu konají oslavy, kdy návštěvníci, včetně těch z dalekého okolí, prosí bohy o požehnání.

Koruna planety

Nejvyšším místem Indonésie je Puncak Jaya, chlubící se tím, že patří do tzv. Koruny planety, tj. mezi sedm nejvyšší hor kontinentů (v tomto případě světadílu Austrálie a Oceánie). Vrchol leží 4884 metrů nad mořem (někdy se uvádí 5030 m) a najdete jej v pohoří Sudirman (Dugunduguoo) v centrální části indonéské provincie Papua na ostrově Nová Guinea. Zároveň je to nejvyšší vrchol mezi Himálajemi a Andami, a nejvyšší hora nacházející se na ostrově. Její vrchol poprvé zdolali dne 13. února 1962 horolezci Heinrich Harrer, Philip Temple, Russel Kippax a Albert Huizenga.

Náboženství

Možná máte Indonésii spojenou hlavně s hinduismem, ale ve skutečnosti má tento stát jiný primát: je státem s největším počtem obyvatel hlásících se k islámu. Tato informace nepřekvapí, když se zaměříme na celkový počet obyvatel Indodésie. Těch je více než 230 milionů, díky čemuž se jedná o čtvrtý nejlidnatější stát světa. S hinduismem je ale spojeno jedno z klíčových architektonických lákadel pro turisty. Jedná se o Prambanan - největší hinduistický chrámový komplex v Indonésii a současně jeden z největších v jihovýchodní Asii. Leží na ostrově Jáva v provincii Střední Jáva, cca 20 kilometrů od Jogjakarty, a je zapsán na seznamu památek Světového dědictví UNESCO a dnes slouží mj. i jako kulisy pro taneční divadelní představení.

Petr ŠPIČKA

FOTO - archiv