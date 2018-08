Ilustrační FOTO - Haló noviny

Odbory stupňují tlak na vládu

Odbory stupňují tlak na zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Vyjednávání s vládou chtějí uzavřít ještě v srpnu, oznámila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) po schůzce se zástupci vlády. Trvá na růstu tarifů o deset procent.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůře placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci. Odbory chtějí procent deset, a to v tarifech. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se na nedávné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem shodli na tom, že desetiprocentní navýšení by nebylo adekvátní. Vládní sociální demokraté se naopak většímu navýšení nebrání. To potvrdila i schůzka největší odborové centrály s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (oba ČSSD).

Odbory nicméně ztrácejí trpělivost. Dohodu s vládou chtějí mít do konce měsíce. »Do 30. září má být návrh rozpočtu ve Sněmovně. Rádi bychom, aby dohoda o navýšení byla v průběhu srpna,« uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. A varoval vládu, aby se nepokoušela dalšímu jednání vyhnout. »Já si myslím, že bude lépe ten termín najít a s odbory se sejít. Jiná varianta by mohla znamenat rozjitření veřejnosti před volbami, a to by se asi dělat nemělo,« prohlásil Středula.

Vše komplikují důchody

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová tlaku odborů rozumí, ví ale také, že vláda musí vnímat státní finance jako celek. »Vláda zvýšení platů slibovala a sliby se mají plnit, to je jasné. Na druhou stranu mám pocit, že vše komplikuje nejasná situace kolem zvýšení důchodů. Jak asi víte, ze Senátu míří návrh, který chce zvyšovat důchody víc, než počítal státní rozpočet. V případě prosazení tohoto návrhu by vládě náhle chyběly další dvě miliardy,« vysvětlila Haló novinám Aulická Jírovcová, podle níž je sotva představitelné, že vláda bude moci vyhovět úplně všem takto nakupeným požadavkům. »Státní kasa není bezedná,« upozornila Aulická Jírovcová. »To nic nemění na našem stanovisku, že platy i ve veřejné sféře by se zvyšovat měly. Otázkou je jen, o kolik a kde tyto prostředky vzít,« dodala stínová ministryně. Podle Hamáčka by snad bylo možné vyšší sumu na platy eventuálně najít snížením počtu pracovníků veřejné sféry.

Babiš schůzku v diáři nemá

Odboráři vládu k jednání o zvýšení platů vyzvali v polovině března. Stěžovali si na to, že s nimi premiér nejedná. V polovině června pohrozili protesty. První schůzka se pak konala 19. června, druhá v červenci. Tehdy se odbory s kabinetem dohodly na tom, že by rozhodnutí o přidání mohlo padnout v polovině srpna. Termín dalšího jednání zatím ale stanoven nebyl. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se na něj odboráři s žádostí o schůzku kvůli platům zatím neobrátili. Komunální a senátní volby se konají na začátku října.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Požadavek na plošné přidávání o deset procent ve veřejném sektoru kritizují podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.

