Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kamiony ničí krajské silnice

Na starších krajských silnicích kvůli tropickým teplotám na řadě míst měkne asfalt, na němž se pak vlivem kamionové dopravy vyjíždějí koleje. Problémy jsou také s pronikáním pojiva, které je pod vozovkou, na povrch.

Vyplývá to z informací zástupců krajů. Díky pokročilejším technologiím při opravách silnic však problémů proti minulosti ubývá. Letošní škody na silnicích zatím kraje nevyčíslily, jasněji by mělo být na konci léta. Díky zkušenostem z minulých let znají kraje místa, kde problémy kvůli horku vznikají nejčastěji. »Jedná se o krátké úseky, častější výskyt je v místech většího podélného sklonu, stoupání či klesání,« popsala mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Největším problémem je vyjíždění kolejí na silnicích. Deformace vozovky mohou podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého vznikat na silnicích, které nejsou konstruovány na vysoké dopravní zatížení. Dálniční sítě v Česku se to však podle něj netýká, problémy ale mohou být na silnicích nižších tříd. Podle krajů se to často týká silnic, které řidiči využívají jako objízdné trasy kolem dálnic, aby nemuseli platit mýto.

Podle mluvčího Metrostavu Martina Patřičného nastávají největší problémy při kombinaci dlouhotrvajících vysokých teplot a nadměrné kamionové dopravy. »Měknutí asfaltu při vysokých teplotách nelze bohužel nijak efektivně předcházet, jedná se o přirozenou vlastnost tohoto materiálu,« uvedl. Řešením by podle něj bylo využití betonu místo asfaltu, což se ovšem ekonomicky vyplatí pouze u dálnic a silnic I. třídy.

Ještě častějším problémem je tzv. pocení vozovky, kdy pojivo pod asfaltem vychází na povrch. Projíždějící auta poté rozžhavený asfalt vytrhávají a ve vozovce zůstávají díry. Vytržený asfalt navíc zůstává přilepený na jiných místech. Krajští silničáři pak musejí tyto vozovky sypat například drtí.

Původ problémů je podle krajů v nekvalitních asfaltech. Úpravou technických norem, kdy se jako pojivo pod asfalt přestaly používat například propanové extrakty nebo dehtové suroviny, se podobné problémy vyskytují stále méně. Například v Libereckém kraji po loňských rekonstrukcích evidují jedinou silnici, která je při vedrech takto ohrožena. Silnice s novější vozovkou již podobnými neduhy tolik netrpí.

Konkrétně vyčíslit, jak velké škody byly způsobeny vlivem teplot, není podle krajů jednoduché, protože rekonstrukce většinou pokrývají i další škody. Náklady na posyp silnic kvůli vysokým teplotám se pak podle krajů pohybovaly většinou v rozmezí desítek tisíc korun.

Česko se dva týdny potýkalo s vlnou veder. Nadprůměrně teplé počasí vydrží podle meteorologů zřejmě celý srpen.

(ng)