KSČM návrat k rovné dani odmítá

Návrh ODS na zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení jednotnou sazbou daně z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 procent nemůže počítat s podporou poslanců KSČM. Podle stínového ministra financí Jiřího Dolejše by navrhovaná změna znamenala návrat k rovné dani, což komunisté odmítají.

Dolejš pro náš list připomněl, že koncept superhrubé mzdy byl zaveden v době, kdy vládla právě ODS a státní kasu držel v rukou tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). »Takže superhrubá mzda je jejich dítě,« uvedl. Na tom, že by se superhrubá mzda měla zrušit, panuje podle něj shoda, za zásadní však považuje provedení tohoto kroku. »To, co navrhuje ODS, není jenom zrušení superhrubé mzdy, ale je tam návrat k rovné daňové sazbě, která navíc ještě daně snižuje, čili je to pravý opak toho, co požadujeme my, tedy daňovou progresi,« vysvětlil Dolejš.

Se zrušením superhrubé mzdy počítalo původně ministerstvo financí už od ledna příštího roku. V souladu s programovým prohlášením vlády ji chtělo nahradit zavedením sazby daně z příjmu fyzických osob 19 procent. Solidární zvýšení daně chtělo zachovat zavedením 24procentní sazby z hrubé mzdy.

Superhrubou mzdu rušit jiným způsobem

Novela ODS by podle navrhovatelů přinesla zaměstnanci s hrubou mzdou 30 tisíc korun bez započtení vlivu slev na dani měsíčně 1530 korun. »Což ročně představuje 18 360 Kč,« uvedli občanští demokraté.

ODS chce novelou také zrušit sedmiprocentní solidární přirážku k dani z příjmů pro lidi s příjmem nad zhruba 1,2 milionu ročně, kterou s platností od roku 2013 zavedla vláda Petra Nečase (ODS).

Dolejš zdůraznil, že zrušení solidárního zpoplatnění vyšších příjmů, je skutečně návratem k rovné dani. »Navíc by tam byl určitý daňový výpadek i v daňovém inkasu. My jsme pro solidárnější řešení, pro daňovou progresi, a pokud jde o zrušení superhrubé mzdy, tak ano, ale jiným způsobem,« shrnul Dolejš.

Podle předkladatelů by v důsledku zrušení institutu superhrubé mzdy a zavedení jednotné 15% daně z hrubé mzdy došlo ke snížení příjmů veřejných rozpočtů o cca 35 mld. Kč ročně. »Celkový pokles výběru daně z příjmů se očekává ve výši 55 mld. Kč (z toho 37 mld. Kč snížení příjmů státního rozpočtu; 13,5 mld. Kč snížení příjmů obcí a 4,5 mld. snížení příjmů krajů). Pokles příjmů bude částečně kompenzován zvýšeným výběrem DPH, spotřebních daní a částečně i daně z příjmů ve výši 20 mld. Kč,« uvádí důvodová zpráva.

Návrat k jednoduššímu konceptu

Koncept superhrubé mzdy byl prosazen v rámci daňové reformy od ledna 2008. Vyčísluje základní hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné na zdravotním a sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. »Koncept superhrubé mzdy byl zaveden s cílem zvýšit informovanost zaměstnanců o celkových nákladech zaměstnavatele spojených s vyplácením mezd. Tento cíl byl naplněn, je možné se vrátit k jednoduššímu konceptu zdanění hrubé mzdy,« uvádí v důvodové zprávě k návrhu poslanci ODS.

ODS ve zdůvodnění své daňové novely připomíná, že zrušení superhrubé mzdy slibovaly nynější vládní strany ANO a ČSSD už před pěti lety, loni pak menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Stejný záměr má v programovém prohlášení nynější koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM.

(jad)