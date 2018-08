Slavia udržela ligovou neporazitelnost i v Mladé Boleslavi

Fotbalisté pražské Slavie vyhráli i čtvrté kolo nové ligové sezony. Úřadující vicemistr v obměněné sestavě zvítězil v předehrávce v Mladé Boleslavi 1:0 a pojistil si vedení v tabulce. O úspěchu červenobílých, které v úterý čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů na půdě Dynama Kyjev, rozhodl ve 34. minutě Milan Škoda po chybě brankáře Jana Šedy. Středočeský celek utrpěl třetí porážku v sezoně a doma prohrál oba zápasy při skóre 0:5.

Slávistický kouč Trpišovský udělal pět změn oproti úternímu úvodnímu utkání kvalifikace Ligy mistrů s Dynamem Kyjev (1:1) a z toho tři byly v obraně. Do základní sestavy nově nasadil tři letní posily beka Zeleného, záložníka Balutu a útočníka Olayinku, stopera Pokorného a dalšího zadáka Frydrycha.

Boleslav začala souboj své nejhorší obrany soutěže se slávistickým nejlepším útokem aktivně a ve třetí minutě mohla otevřít skóre. Hubínkovu tečovanou střelu však vykopl z brankové čáry Pokorný a dorážku zase vyhlavičkoval Zelený.

Slavia postupně získala převahu a ve 20. minutě měl šanci Baluta, kterého vychytal Šeda. Zeleného zakončení srazil Křapka na roh a na druhé straně po půlhodině přizvedl Komličenkovu hlavičku nad branku gólman Kolář.

Jeho protějšek mezi tyčemi Šeda pak pomohl hostům k vedení, když špatně vyběhl na centr od Ngadeua, nechal se přehlavičkovat Škodou a míč obloučkem zapadl do sítě. Slávistický kapitán si připsal třetí gól v ligové sezoně. Odpovědět mohl Hubínek, ale vystřelil vedle. Pražané do pauzy ještě dvakrát zahrozili z centru, Škoda i Olayinka však hlavičkovali vedle.

Po přestávce domácí vysunuli hru a přidali, k velkým šancím to ale nevedlo. Pražané hlídali náskok a v nezáživném a rozkouskovaném poločase tři body udrželi. I když ve třetí minutě nastavení jim pořádně zatrnulo. Po Frydrychově chybě se zjevil sám před Kolářem Konaté, mířil však vedle. V součtu s dubnovým domácím pohárem porazili slávisté Boleslav pošesté za sebou.

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): »Pokud týmy mimo první čtyřku chtějí uspět se Slavií, musejí být precizní v defenzivě a z dvou tří gólových šancí nějakou proměnit. Nám se dneska nepovedlo ani jedno, přestože výkon byl snaživý a nebyl špatný. Z taktického pohledu to kluci plnili dobře, nepouštěli jsme Slavii až do takových věcí, jako měla proti Karviné a Opavě. Ale bez vstřelené branky a s chybou v defenzivě je to složité. Proto je vítězství Slavie zasloužené. Proti Slavii musí být výkon hraniční a musíte mít štěstí. To jsme neměli. Šeda odchytal dobré utkání v Karviné a dnes na to mohl navázat. Takovéhle zápasy rozhodují ojedinělé chyby a on u jedné bohužel byl. Ale pro mě je stejná chyba, když běžíme v 94. minutě na branku a netrefíme ji. Když se bavíme o Šedovi, musíme se bavit i o Konatém. Odehrál výborné utkání, maká, mohl být slavný, není. Měl zachovat chladnou hlavu. Že by na nás padala nějaká skepse, to vůbec.«

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Do zápasu jsme hrozně vstoupili. Boleslav na nás vlítla a na začátku jsme přežili největší šanci soupeře. Potom se náš výkon postupně zlepšoval. Nevypracovali jsme si moc šancí, ale Boleslav vlastně pak už nic neměla, až v poslední minutě. Samozřejmě mi zatrnulo, bylo by nepříjemné ztratit body v posledních sekundách. I když myslím, že tam byl ofsajd. Celkově jsem rád, že jsme to zvládli, i když výkon nebyl nijak oslnivý a top. Zase to bylo extrémně odpracované. Jsem rád, že jsme dokázali přepnout mezi dvěma zápasy s Kyjevem do klasické války v české lize. Měli jsme spoustu vyhraných soubojů, ale hlavně směrem do ofenzivy jsme měli spoustu ztrát. Primární, co jsme chtěli, získat tři body, máme. Změn bylo hodně, navíc jsme kompletně vyměnili strany. Prvních 15 minut to bylo hodně znát na hře, ale postupem času se kluci rozehráli výborně. Byl to velký zásah, ale nutný, ať už ze zdravotních důvodů, nebo že budeme potřebovat být čerství v úterý. Navíc ti, co nastoupili, mají výborný přístup a kvalitu.«

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 34. Škoda. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Podaný. ŽK: Ladra (Boleslav). Diváci: 4932.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Král, Keresteš - Hůlka, Hubínek (82. Přikryl) - Pauschek (60. Diviš), Ladra (89. Valenta), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Pokorný, Zelený - Souček - Baluta, Hušbauer, Stoch (90. Bořil), Olayinka (58. Zmrhal) - Škoda (81. Tecl). Trenér: Trpišovský.

1. Slavia 4 4 0 0 11:1 12 2. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9 Sparta 3 3 0 0 5:1 9 4. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 5. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 6. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6 7. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 8. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 9. Příbram 3 1 1 1 5:6 4 10. Olomouc 3 1 0 2 4:4 3 11. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3 12. Mladá Boleslav 4 1 0 3 6:11 3 13. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1 14. Opava 3 0 0 3 2:7 0 15. Dukla 3 0 0 3 3:9 0 Karviná 3 0 0 3 3:9 0





(čtk)