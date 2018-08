Sovětská souprava opět na lince A

Pražský dopravní podnik (DPP) vypravil na trase A historickou čtyřvozovou sovětskou soupravu metra typu 81-71.

Připomíná tak 40. výročí zprovoznění linky A. Souprava vyjela před polednem ze stanice Dejvická do stanice Náměstí Míru. »Hlavní rozdíl oproti současným soupravám je, že tyto se řídily ručně, ty nové jsou v podstatě již automat. Staré soupravy jsou dělány mechanicky, u nových je to vše přes počítač. Zodpovědnost strojvedoucího je ale pořád stejná, to je jedno, zda je to stará, nebo nová (souprava), ale ty staré byly na řízení trochu složitější,« řekl novinářům strojvedoucí Stanislav Brtka.

Historický vlak DPP vypravil jako čtyřvozovou soupravu, tedy stejně jako jezdila před 40 lety. Dobové je rovněž hlášení stanic, strojvedoucí se převlékli do původních hnědých uniforem s vyznačenými hodnostmi na levém rukávu. Cestující nepotřebují žádné speciální jízdenky, platí ty běžné včetně kuponů MHD.

Sovětské soupravy 81-71, kterým se kvůli designu čela přezdívá briketa a které se vyráběly v Mytiščinském strojírenském závodě u Moskvy, jezdily do roku 2005. V letech 1996 až 2011 je DPP modernizoval na typ 81-71M, který teď jezdí na trasách A a B.

Nejvytíženější stanicí linky A je od roku 2015 Můstek-A. Denně tam průměrně nastoupí nebo vystoupí přes 85 tisíc cestujících. Při započtení pohybu cestujících i na přestupu na a z linky B to pak je skoro 180 tisíc lidí denně. Před zprovozněním úseku z Dejvické do Motola byla nejvytíženější stanicí Dejvická. Celkově trasa A vloni přepravila 102 654 853 cestujících.

