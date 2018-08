FOTO - Pixabay

Alimentární nákazy stále hrozí

Salmonelózou se loni v Česku nakazilo přes 11 700 lidí, nejvíc malé děti do čtyř let, letos do konce června už přes 3800.

Nemoc může v případě rozvinutí komplikací poškodit játra či srdce a být i smrtelná. Nejčastější bakteriální infekcí přenášenou potravinami je kampylobakterióza z nedostatečně tepelně upraveného kuřecího masa či mléka. Nejvíc nakažených, kolem 12 procent, za posledních deset let podlehlo listerióze, která je ale poměrně vzácná. Onemocnělo jí 49 lidí.

Bakterie campylobacter jejuni, která se vyskytuje v trávicím traktu drůbeže, je nejčastějším původem průjmových onemocnění v Česku. Loni kampylobakteriózou onemocnělo přes 24 500 lidí, nejvíc v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji. V prvním pololetí bylo letos nemocných 9434, což je více než loni. Za posledních deset let bylo nemocných přes 230 000. Příznaky jsou kromě průjmu s hlenem a krví také nevolnost, zvracení, bolesti břicha a hlavy nebo horečka. Většinou trvají dva až sedm dní, bakterie zůstává ještě šest týdnů.

Počet případů salmonely v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2014 jich bylo 13 587, loni 11 732. Nejvíc v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Letos v prvním pololetí 3827, což je asi o 30 případů méně než za stejné období loni. Nejvíc se ale nemoc vyskytuje v létě, bakterie pochází z nedostatečně tepelně upraveného masa, mléka či vajec. Rizikové jsou například majonézy, zmrzliny, ale také třeba krájené balené ovoce. Bakterie se množí v teple, proto je třeba dbát na správné skladování potravin.

Salmonela se projevuje bolestmi a křečemi břicha, vodnatým průjmem, zvracením i horečkou. Nebezpečná je zejména salmonelová septikémie, tedy masivní přítomnost bakterie v krvi. Může poškodit játra nebo ledviny, ohrožené jsou zejména děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Septikémii podlehlo za posledních deset let 19 z 454 nemocných.

Výskyt bakterií listerie není v Česku vzácný, často se kvůli podezření stahují i potraviny z obchodů. Listerií způsobenou nemocí se ale v Česku za deset let nakazilo jen 395 lidí. Devětačtyřicet z nich však nemoci podlehlo. Příznaky jsou podobné jako u chřipky. Zdravý organismus se s bakterií vypořádá většinou sám, ohroženější jsou lidé s oslabenou imunitou a děti či starší lidé. Nemoc může vyvolat i meningititu nebo meningoencephalitidu.

(ng)