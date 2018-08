FOTO - Pixabay

Přelomový rozsudek

Soud v San Francisku v pátek nařídil biotechnologické společnosti Monsanto zaplatit odškodné 289 milionů dolarů (6,5 miliardy Kč) bývalému školnímu správci Dewayneu Johnsonovi.

Ten amerického výrobce osiv, hnojiv a pesticidů zažaloval za to, že mu herbicid Roundup, jehož je firma výrobcem, způsobil rakovinu. Monsanto spojitost mezi výrobkem a onemocněním odmítá a proti verdiktu se odvolá. Případ by podle BBC mohl spustit vlnu dalších procesů. Majitel Monsanta, německý konglomerát Bayer, v reakci oznámil, že přípravek Roundup je bezpečný. Johnsonův případ je první ze stovek žalob týkajících se přípravku Roundup a jeho souvislosti s non-Hodgkinovými lymfomy, který se dostal před soudní porotu. Ta po třech dnech rokování dospěla k závěru, že herbicid »značně« přispěl k mužově rakovině a že výrobce měl o potenciálních rizicích informovat varovnou etiketou. Porota vyhověla požadavku poškozeného na náhradu škody částkou 39 milionů dolarů a firmě vyměřila dalších 250 milionů dolarů jako trestní postih. Johnson používal přípravek Roundup, jehož hlavní aktivní složkou je glyfosát, při práci jako školní správce někdy až třicetkrát do roka. Jeho právníci uvedli, že přípravkem postřikoval rostliny z velké nádrže připevněné na vozidle. Při silném větru se mu prý chemikálie dostávala do obličeje a jednou, když mu praskla hadička, mu pokryl herbicid celé tělo.

Oběť kontaktovala výrobce

Právník Brent Wisner uvedl, že když se Johnsonovi na těle objevila vyrážka, přečetl si etiketu na balení a dokonce společnost Monsanto kontaktoval. Před nebezpečím vzniku rakoviny ho ale ani tak nikdo nevaroval. Non-Hodgkinův lymfom mu byl diagnostikován v roce 2014, když mu bylo 42 let. Rakovina je u něj nyní v konečném stadiu, uvedla agentura AFP. Během čtyřtýdenního procesu se před soudem v San Francisku vystřídalo mnoho odborníků, shoda ohledně toho, zda může glyfosát způsobit rakovinu, mezi nimi ale nepanovala.

»Chceme vyjádřit soucit s panem Johnsonem a jeho rodinou,« uvedla společnost Monsanto v prohlášení. Tvrdí ale, že přípravek je bezpečný Monsanto se proto chce proti pátečnímu rozsudku odvolat.

Společnost Bayer ve prohlášení uvedla, že glyfosát považuje za »bezpečnou a nekarcinogenní« látkou. "Na základě vědeckých důkazů, ověřování provedenému ve světovém měřítku a na základě desítek let praktických zkušeností s využíváním glyfosátů se Bayer domnívá, že je glyfosát bezpečný a není karcinogenní," sdělil mluvčí firmy. Výrok soudu podle něj »odporuje vědeckým závěrům, podle nichž mezi Johnsonovou nemocí a používáním glyfosátů neexistuje žádná spojitost«. Bayer koupil Monsanto v červnu za 63 miliard dolarů (1,4 bilionu Kč).

Americká společnost je jedničkou na světovém trhu s osivy a je také jedním z největších světových producentů herbicidů, pesticidů a hnojiv. Podle agentury Reuters čelí ve Spojených státech více než 5000 žalob podobných té Johnsonově.

Herbicid Roundup uvedla společnost Monsanto na trh v roce 1974.

Dlouholeté spory

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), v roce 2015 dospěla k závěru, že glyfosát obsažený v tomto nejrozšířenějším přípravku na ničení plevele je karcinogenní. Americká EPA zase zastává stanovisko, že aktivní složka látky Roundup nepředstavuje pro člověka nebezpečí, pokud přípravek používá v souladu s instrukcemi na obalech.

(čtk)