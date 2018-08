FOTO - Pixabay

Děti s kameny aneb Zbláznily se, PROBOHA?

Scházejí se na tržišti, patnácti, šestnáctiletí (palestinští) kluci, sbírají kameny a házejí je na naše (izraelské) po zuby ozbrojené vojáky. Vojáci střílejí, někdy nad jejich hlavy, někdy přímo na ně. Každý den tu jsou zranění, každých pár dní mrtví.

K čemu? Nemají sebemenší šanci změnit politiku izraelské okupace. Jen málokdy trefí vojáka a způsobí mu lehké zranění. Přesto pokračují. Proč?

Jeden můj přítel mi poslal článek od uznávaného Palestince. Popisoval jeho první demonstraci před mnoha roky. Tak jak to vypráví, bylo mu 15, žil v okupované vesnici, nenáviděl izraelské vojáky. S partou stejně starých kamarádů šel na náves, kde na ně čekala řada vojáků. Každý demonstrant zvedl kámen - v každé arabské vesnici je kamenů dost - a hodil jej na vojáky. Padaly příliš blízko, nikoho nezranily.

Jak nádherný pocit...

Ale - a tady byl dospělý muž u vytržení - jak nádherný pocit! Hoch poprvé v životě cítil, že vrací úder! Už nebyl opovrhovaným, bezmocným Palestincem! Hájil důstojnost svého lidu! Staří vůdcové se možná podřídili. On ani jeho přátelé ne! Poprvé v životě byl hrdý, hrdý, že je Palestinec, hrdý, že je odvážná lidská bytost. Jak nádherný pocit! Pro ten pocit byl připraven riskovat život, zas a znovu, připraven stát se Šahídem, svědkem, mučedníkem. Takových jako on jsou tisíce.

Číst tenhle popis bylo vzrušující, protože mi to připomínalo něco z mého vzdáleného mládí, když mi bylo přesně tolik co jemu, 15... Bylo to v máji 1939. Britští vládci Palestiny právě vydali Bílou knihu, tlumící naši sionistickou vizi. Rýsovala se světová válka a britské impérium potřebovalo podporu arabského světa.

Pár měsíců předtím jsem vstoupil do Národní vojenské organizace (obecně nazývané Irgun), nejradikálnější ilegální organizace zasvěcené boji proti britskému koloniálnímu režimu. Posledním impulsem pro mne byla znepokojivá událost: Britové poprvé pověsili židovského »teroristu«. Byl jsem odhodlaný nastoupit na jeho místo.

Proti Bílé knize

Večer jsem dostal rozkaz: zítra v poledne začneme demonstrovat proti Bílé knize. Buď připravený v ulici Allenby, blízko kina Mugrabi.

Byl jsem tam o hodně dřív a čekal s narůstajícím vzrušením. Přesně v poledne zazněla trubka. Běžel jsem na shromaždiště, spolu se stovkami dalších členů Irgunu. S opakováním hesel, jež někdo vykřikoval, jsme pochodovali po ulici, tehdy hlavní tepně Tel Avivu.

V půlce ulice stojí Velká synagoga s vnějším schodištěm. Někdo na ně vystoupil a pronesl vášnivý projev zakončený biblickým veršem: »Jestli zapomenu na Tě, ó Jeruzaléme, ať mi odumře pravá ruka...«

Odtamtud jsme pochodovali na místo určení: oblastní úřady britské správy. Někteří odvážní druzi vyběhli, rozrazili dveře a začali vyhazovat haldy úředních dokumentů. Spálili jsme je na ulici. Náhle se na scéně objevili britští vojáci. Několikrát vystřelili nad naše hlavy a na nás. Poprvé v životě na mě někdo střílel.

Prchali jsme dírou v plotu u železniční koleje. Po pár set metrech jsme se zase shromáždili. Byli jsme vzrušení, nepředstavitelně šťastní. Ukázali jsme těm zatraceným Britům, že se Židé umí bránit. Riskovali jsme život za vlast. Způsobili jsme, že naši na nás byli hrdí.

Čím těžší je ruka utlačovatele...

To bylo před 79 roky. Pamatuji si to, jako kdyby to bylo včera. A zcela chápu vzrušení těch palestinských kluků, »dětí s kameny«, kteří dnes riskují život, když házejí kameny na zbytečných a marných demonstracích.

Naši předáci se k dětem s kameny chovají pohrdavě, celkem stejně, jako tehdy britské úřady. Čeho mohou dosáhnout? Ničeho. Naše - i jejich - ubohé demonstrace byly/jsou směšné.

Ale 15letý kluk je mocná síla. Jeho hrdost na to, že vrací úder, s léty narůstá. Je to síla, již nelze utlumit. Čím víc je jich zabito, tím jsou silnější. Čím těžší je ruka utlačovatele, tím silnější je odhodlání utlačovaných. To je zákon přírody.

Víc je Palestinců

V dnešním Hebrejském impériu, od Středozemního moře k Jordánu, už je lehká většina Palestinců, nějakých 8,2 milionu Arabů na 7,8 milionu Židů. Tahle skutečnost je všeobecně skrytá v oficiálních statistikách. Protože míra porodnosti je u Palestinců mnohem vyšší než u Židů (vyjma ortodoxních Židů), arabská většina bude neúprosně narůstat. Velký Izrael se bude stále více stávat apartheidním státem.

Co na to izraelská pravice? Odpověď neexistuje. Někteří na okraji sní o masovém exodu Arabů, takovém jako v roce 1948. Ale nikdo nedělá stejnou chybu dvakrát... Ať se stane cokoli, Palestinci budou lpět na své půdě. Říkají tomu »sumud«, neotřesitelná vytrvalost.

Mám v hlavě verš jednoho z našich národních básníků z doby před rokem 1948: »Žádní lidé neustoupí z valů svého života.« Palestinci jsou jako všechny další národy. Jako my.

Konec sionistického snu

Nedávno se objevila nová politická móda, zvlášť mezi Araby. Prohlašují, že je jen jedna možnost: buď dva státy, nebo jeden stát. Jestli izraelské vedení, s pomocí a podporou prezidenta Trumpa, odmítne řešení se dvěma státy, nastoupí na jeho místo řešení s jedním. Židé a Arabové budou žít v jednom společném státě, od moře k řece. Konec sionistického snu.

Je to nesmysl. Jestli si někteří arabští politici myslí, že tato perspektiva Izraelce vyděsí natolik, že přijmou řešení se dvěma státy, hrozně se pletou. Pravda, někteří pravicoví Izraelci mluví o téhle možnosti, ale vědí, že to je cesta do pekel.

Jeden stát? Jak by vypadala jeho armáda? Kdo by jí velel, kdo by byli vojáci? S arabskou většinou v Knessetu (jenž by pravděpodobně změnil název na Majlis) bojující každodenní bitvu proti židovským frakcím? S životní úrovní Židů mnohem vyšší, než u arabských občanů? Kdo bude mít pod kontrolou policii? Nekonečné otázky bez odpovědí.

Prostým faktem je, že není volby mezi řešeními s jedním či dvěma státy, protože jeden stát nakonec není řešením, ale přeludem. Nebo noční můrou.

Věčná válka?

Takže není volby? Ale je. Vždycky je volba. Volba je mezi řešením se dvěma státy a žádným řešením. Věčná válka...

Uri AVNERY

Překlad

Vladimír SEDLÁČEK

(mezititulky redakce)