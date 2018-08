Ilustrační FOTO - pixabay

Prodej školních pomůcek je i velký byznys

Letos utratí rodiče za školní pomůcky na začátku školního roku v průměru 3078 korun, o 100 Kč víc než loni. Výdaje na vybavení rostou se stupněm školy, u středoškoláků jsou v průměru o více než 700 Kč vyšší než u žáků prvního stupně základní školy. Celkem, na nákup školních pomůcek, volnočasové aktivity dětí, družinu a obědy rodiče letos vydají v průměru 14 097 Kč.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Profi Credit. Podle něj alespoň jednu volnočasovou aktivitu navštěvuje 57 procent dětí, letos na ně rodiče utratí v pololetí průměrně 3031 Kč. To je meziročně o 300 Kč méně. Ve školní jídelně se stravuje osm z deseti dětí. Průměrný pololetní výdaj na obědy činí 3710 Kč.

Přetrvávajícím trendem při nákupu školních aktovek rodiči je důraz na kvalitu, dobré zpracování, bezpečnostní prvky, zdravotní nezávadnost a nízkou hmotnost. »Z pohledu dětí zase hraje roli design. Upřednostňují aktovky v licencích oblíbených filmových hrdinů jako například Frozen (Ledové království), Cars (Autíčka) nebo Avengers. V případě penálů toto kritérium dokonce zcela převažuje, děti totiž penál často vnímají až v rovině módního trendy doplňku,« uvedla Alena Hušková, projektová manažerka skupiny Wormelen Group, která zastřešuje řetězce hraček Bambule a Sparkys.

Většina značek vyrábí kompletní školní sety skládající se z batohu, penálu, desek, pytle na boty, psacích potřeb a svačinových boxů. Dítěti, zejména prvňáčkům, se tak usnadní rozpoznání vlastních věcí ve třídě.

Mnoho škol rozesílá seznam požadovaných pomůcek rodičům v předstihu e-mailem, v jiných školách dostanou děti seznam při nástupu do školy. »Největší zájem o školní potřeby je v poslední týden prázdnin a v první týden školy,« uvedl nákupčí školních potřeb Tesco Anton Čižmarik.

Dobře se prodávají například pera z řady Frixion se speciálním inkoustem, kterým lze text jednoduše vymazat a znovu přepsat. Běžným doplňkem především středoškoláků se staly tablety a pouzdra na ně. »Častou položkou v nákupních koších jsou také speciální svačinové boxy. Při používání boxů už není potřeba svačinu balit do igelitových sáčků, fólie či alobalu,« dodala mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

Začátek školního roku pociťují také prodejci knih. Podle knihkupectví Kanzelsberger nárůst tržeb závisí na velikosti města a velikosti prodejny, mnohdy to může být o 25 % více proti jiným měsícům. »Na tržbách se v tuto dobu podílejí především učebnice a literatura potřebná pro školáky. Nemusí to být nutně knihy potřebné pro školu, může to být 'motivační četba', rodiče i prarodiče se často snaží motivovat děti právě populární četbou,« uvedla vedoucí obchodního oddělení knihkupectví Zuzana Škvárová.

(ici)