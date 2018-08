Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Američtí fašisté nedorazili na vlastní demonstraci

Ohlášené demonstrace bělošských krajních nacionalistů se ve Washingtonu zúčastnila v neděli večer jen hrstka extremistů.

Přitom pravice demonstraci připravovala jako mohutnou, tak ji také předem hodnotil tisk a policie.

Agentura Reuters píše o 20 demonstrantech. Postavily se jim tisícovky odpůrců se slogany jako »Běžte domů« nebo »Hanba, hanba, hanba«, napsala agentura DPA. Akce se konala přesně rok po střetech v Charlottesville ve státě Virginie.

Demonstrace Unite the Right 2 (Sjednoťte pravici 2) před Bílým domem však přilákala jen zanedbatelnou hrstku lidí, které od metra k povolenému místu konání akce doprovodilo velké množství policistů.

Protidemonstranti za policejními zátarasy skandovali svá hesla a drželi transparenty se slogany jako »Zastavte rasistické útoky« nebo »Postavte se proti pravičákům«. Potyčky se odehrály ve chvíli, kdy se do davu vmísili muž a žena s tričky na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstranti na ně pokřikovali, strkali do nich a polévali je vodou, napsala DPA. Pořádkové síly dvojici doprovodily k policii.

Přesně před rokem shromáždění pravicových radikálů v Charlottesville přerostlo v násilnosti, během kterých neonacista najel autem do davu odpůrců bělošských nacionalistů. Jednu ženu zabil a dvě desítky lidí zranil. Trump byl tehdy kritizován za to, že násilnosti pravicových radikálů jednoznačně neodsoudil a prohlásil, že vina je na obou stranách a že na obou stranách jsou dobří lidé. V sobotu americký prezident na Twitteru uvedl, že odsuzuje všechny formy rasismu a násilí. V Charlottesville se v neděli zúčastnilo demonstrace proti rasismu kolem 200 lidí. Tam fašisté nedorazili vůbec. Podle Susan Broové, matky zabité aktivistky, mají Spojené státy obrovský problém s rasismem. Řekla to, když přišla položit kytici k improvizovanému pomníku na počest dcery, napsala agentura AP. Předtím demonstranti prošli Charlottesvillem a pokřikovali na policisty, že »policajti a Ku-klux-klan jdou ruku v ruce«. Strážci zákona se po loňských událostech stali terčem kritiky za svoje pasivní jednání při násilnostech.

(čtk)