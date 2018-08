Americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Turecko zůstává klíčovým spojencem USA v NATO

Turecko zůstává klíčovým spojencem Washingtonu v NATO, navzdory napětí mezi oběma zeměmi kvůli nevyzpytatelným diktátorským manýrům samozvaného novodobého tureckého sultána Erdogana, v tomto případě konkrétně kvůli tureckému zadržování amerického pastora.

Prohlásil to zkraje srpna americký ministr zahraničí Mike Pompeo. V případu pastora a dalších Američanů zadržovaných v Turecku Pompeo vyjádřil naději, že toto téma bude vyřešeno v příštích dnech (ale do uzávěrky této stránky se to stále nestalo). Spojené státy »mají maximální zájem pokračovat ve spolupráci s Tureckem«, prohlásil americký ministr zahraničí bez ohledu na dlouhodobé obecné proklamace USA o prosazování svobody a demokracie na celé planetě (což přitom hapruje v tzv. civilizovaném světě nejvíc právě kvůli Erdoganovu diktátorskému režimu v Turecku).

Pastor Andrew Brunson čelí v Turecku podezření z terorismu a špionáže (momentálně v zemi běžné obvinění pro každého, kdo se Erdoganovi dostatečně neklaní), za což mu hrozí až 35 let vězení. Brunson, který žije v Turecku přes 20 let, řídil protestantskou církev v Izmiru na západě země. Zatčen byl i se svou ženou v říjnu 2016 v rámci čistek po režimem zinscenovaném pokusu části turecké armády o státní převrat. Veškerá obvinění pastor podle ČTK popírá.

Spojené státy se zkraje měsíce v reakci na zadržování duchovního rozhodly uvalit sankce na dva turecké ministry. Pompeo se tehdy v Singapuru sešel se svým tureckým protějškem Mevlütem Cavusogluem na schůzce Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Zájem obchodovat s Tureckem mají i přes znepokojivý vývoj událostí v zemi ale prakticky všechny velmoci. Platí to i o Ruské federaci a poslušná vůči Ankaře je i Evropská unie (ta i kvůli problematice migrační krize). Otázkou zůstává, jak dlouho se zmiňovaní lídři nechají okolnostem navzdory zneužívat...

(rj)