Ilustrační FOTO - Haló noviny

Arabské státy o podpoře Palestiny jen mluví?

Arabské a islámské státy o podpoře Palestincům hlavě mluví, ale neposkytují dostatek peněz, aby jim opravdu pomohly. Řekla to během poslední červencové dekády americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová a ve své kritice vyjmenovala především Egypt, Kuvajt a Spojené arabské emiráty.

Hovořila o příspěvcích Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), jemuž USA ze svých příspěvků na letošní rok poskytnou jen 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) z původně přislíbených 365 milionů dolarů, napsala agentura Reuters. USA se totiž snaží UNRWA zničit, proto také Trumpův zeť a poradce pro otázky Blízkého východu Jared Kushner krátce po slovech Haleyové vyzval Jordánsko, aby zrušili více než dvěma milionům Palestinců v zemi status uprchlíků... To se ale naštěstí nestane, Jordánsko naopak minulý týden Palestinu podpořilo, když jeho král Abdalláh II. přijal v Ammánu palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse a při jednání o podpoře palestinského vedení a o negativních dopadech jednostranných proizraelských kroků USA v oblasti spolu také prodiskutovali nový palestinský mírový plán.

»Žádná jiná skupina zemí není štědřejší na slova než arabští sousedé Palestinců a další země OIC (Organizace islámské spolupráce). Ale slova pronášená zde v New Yorku nenasytí, neoblečou ani nevzdělají jediné palestinské dítě,« řekla Haleyová, aniž by ovšem aspoň špetku své kritiky směřovala i k Izraeli, bez jehož brutální nelegální okupace palestinských území by děti v Palestině v situaci, v jaké jsou, rozhodně být nemusely.

Do svého výčtu Haleyová zahrnula také Čínu a Rusko, které UNRWA vloni podle ní poskytly jenom 350 000 USD, respektive dva miliony dolarů. »Je načase, aby zejména státy z té oblasti palestinskému národu opravdu pomohly místo toho, aby pronášely projevy na místech vzdálených tisíce mil,« hřímala tentokrát dost věcně Haleyová. »Loňské příspěvky Íránu, Alžírska a Tuniska byly nulové,« tvrdila dále diplomatka.

Jenže když i sám kontroverzní americký prezident Donald Trump se přiklonil v postoji k UNRWA k názoru Izraele a zpochybnil smysl agentury, škodí tím Palestincům daleko víc než ti, kteří neplatí...

UNRWA vznikla v roce 1949, když ze svých domovů po vzniku Izraele začaly prchat statisíce Palestinců. UNRWA podle ČTK uvádí, že podporuje asi pět milionů palestinských uprchlíků mj. v Jordánsku, v Libanonu a na palestinských územích.

(rj)