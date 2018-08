Ilustrační FOTO - pixabay

Bude se zdražovat?

Sklizeň obilí bude letos o 7,5 procenta nižší než loni, zemědělci ho sklidí 6,345 milionu tun. Vyplývá to z odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků bude očekávaná úroda obilovin třetí nejnižší za posledních deset let.

Předpokládaný pokles produkce obilovin je způsobený snížením hektarového výnosu o 6,6 procenta na 5,07 tuny z hektaru i mírným poklesem osevní plochy. Zemědělci letos oseli o téměř procento méně polí než loni. Nepříznivě se na úrodě podepsalo i sucho. »Zažíváme už druhý suchý rok po sobě. Čísla táhne dolů hlavně nižší sklizeň pšenice ozimé, která u nás zaujímá skoro třetinu celkové osevní plochy,« uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Meziročně nižší sklizeň ČSÚ očekává vedle pšenice ozimé také u ječmene jarního a ozimého a u tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Naopak více se sklidí pšenice jarní, ovsa a žita. Pšenice ozimé, která je pro ČR nejvýznamnější obilovinou, se podle jejich odhadu sklidí o 8,5 procenta méně. Také u ječmene jarního, který se nejčastěji používá k výrobě piva, ČSÚ předpokládá pokles úrody o 8,6 procenta a u ozimého o 9,2 procenta. Sklizeň tritikale má podle odhadu být proti loňsku u 2,2 procenta nižší. Letošní sklizeň máku by však měla být podle ČSÚ o čtvrtinu nižší než loňská, pěstitelé by ho měli sklidit 15 000 tun.

Senátorský kandidát KSČM v obvodě Litoměřice a zemědělský expert Josef Šenfeld se obává ještě horších čísel. »Podle mne bude propad sklizně ještě větší, než odhaduje statistický úřad. Alespoň podle signálů z našeho okolí,« upozornil Šenfeld.

Společenstvo mlynářů a pekařů v ČR uvedlo, že pečivo a výrobky z pšenice kvůli špatné sklizni letos podraží. »Vzhledem k nižší úrodě obilovin lze předpokládat, že se zvýší výkupní cena pšenice. Spotřebitelé by se proto měli připravit na zdražování pečiva a dalších výrobků z mouky,« uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Někteří ekonomové varují, že horší výsledky letošních sklizní a s tím spjaté zdražování potravin mohou být dalším faktorem, který bude navyšovat inflaci v závěru letošního roku.

Šenfeld si však nemyslí, že by neúroda nutně musela skončit zdražováním. »Myslím, že by k němu dojít nemuselo. Pro zásobení domácího trhu je úroda dostatečná. To, co bude chybět, jsou přebytky, které jsme v minulých letech vyváželi. A to zhorší obchodní bilanci řady zemědělských podniků,« vysvětlil Šenfeld.

Podle něj budou zásadní dopady horší sklizně jiné, méně nápadné. »Především bude chybět krmivo pro dobytek. Již v tuto chvíli chovatelé krmivo shánějí, kde se dá. Můžeme se tedy nakonec dočkat i snižování stavů dobytka,« řekl našemu listu Šenfeld. A očekává i dlouhodobější následky. »To, o čem se skoro nemluví, je, že současné problémy zkomplikují založení úrody pro příští rok,« varoval Šenfeld.

Podle ČSÚ se některým komoditám bude ovšem i dařit. O 5,3 procenta vyšší bude úroda pšenice jarní. Ovsa se meziročně sklidí o 1,9 procenta více a žita o desetinu více. Zásadně lepší bude úroda řepky. Meziročně stoupne o 12,3 procenta na 1,287 milionu tun. Předpokládanou úrodu řepky podle ČSÚ kladně ovlivnil vyšší výnos o 7,6 procenta a rozšíření osevní plochy o 4,4 procenta. »Osevní plocha této plodiny je po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování,« uvedl ČSÚ.

Podle viceprezidenta komory Josefa Kubiše budou problémy i s kvalitou obilí. Jde hlavně o ječmen využívaný pro sladovnické účely, který bude mít větší množství dusíku. Podle Kubiše by měla být kvalitní potravinářská pšenice, v krmné pšenici bude ale větší množství lepku, což podle něj není vhodné.

(ste)