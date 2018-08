Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš odmítá požadavek ČMKOS

O platech ve veřejné sféře chce premiér Andrej Babiš (ANO) jednat během debaty o rozpočtu, tedy do konce září. Nechce tak přistoupit na požadavek největší odborové centrály, aby jednání byla uzavřena v srpnu.

Babiš poznamenal, že setkání šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly s vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem v minulém týdnu, kde termínový požadavek odborů zazněl, považuje pouze za mediální prezentaci. Babiš nevyloučil k tématu například koaliční jednání. Další schůzky s odbory však vidí jako málo užitečné. »Známe názory odborů, na to se nemusíme setkávat,« uvedl Babiš, nicméně dodal, že s odboráři komunikovat dál bude on i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Konečné rozhodnutí nehodlá kvůli odborům uspěchat. »Splníme to v rámci termínu a termín je 30. 9.,« řekl.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci.

Odbory požadují všeobecný růst tarifů o deset procent. To podporuje i koaliční ČSSD.

Babiš se sešel s předákem alternativní Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumírem Dufkem. Podle Dufka je přidání potřeba u jednotlivých profesí rozdělit a není možné navyšovat plošně. »Diskutovali jsme, jak dál jednat o platech. Domluvili jsme se,« řekl Dufek. Výsledek však upřesnit nechtěl, jednání podle něj budou ještě pokračovat.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

(ste)