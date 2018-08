Dřevo bez přidané hodnoty prodáme do Číny

Státní podnik Lesy ČR by chtěl do Číny vyvážet dřevo, kterého je nyní kvůli kůrovcové kalamitě v České republice a střední Evropě nadbytek. Letos by měl podnik do Číny vyvézt několik desítek tisíc metrů krychlových (kubíků) smrkové kulatiny. V dalších letech by objemy vyvezeného dřeva mohly být výrazně vyšší.

Sdělila to mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a ročně se v nich vytěží kolem osmi milionů kubíků dřeva.

O vývozu dřeva do Číny v minulých dnech jednaly Lesy ČR s představiteli čínské Asociace výrobců palet a obalových materiálů. »Jednáme o podmínkách dalších kontraktů s podstatně větším objemem,« uvedl pověřený ředitel státního podniku Tomáš Pospíšil. Přiznal, že převážet kulatinu do vzdálené Číny není ideální. »Samozřejmě bychom vítali, kdyby se české dřevo zpracovalo v tuzemsku a vyváželo se například jako nábytek. Na českých pilách i v sousedních zemích je ale dříví přebytek. Proto musíme najít další možnosti odbytu,« uvedl.

Dřevo do Číny by měl státní podnik podle Jouklové prodávat za ceny vyšší, než jsou průměrné ceny dřeva v ČR. Zajištění a zaplacení dopravy dřeva do Číny bude podle ní na odběratelích.

Rostoucí čínské hospodářství v posledních letech poptává více dříví než v minulosti a tamní zpracovatelé hledají nové zdroje. Dřevo využívají například ve stavebnictví, v energetice nebo při výrobě palet. Ročně Čína podle Jouklové doveze přibližně 100 milionů kubíků dříví, což je proti roku 1998 desetinásobek.

Na letošní rok chystaný vývoz v řádu desítek tisíc metrů krychlových dřeva je první takové velikosti. »V minulých letech šlo o vývoz jen v řádu jednotek metrů krychlových,« uvedla mluvčí. Do Číny v rámci letošního kontraktu půjde smrkové kůrovcové dříví, které ale musí mít parametry pilařské kulatiny, například nesmí být popraskané.

O odbytu dřeva na trhy mimo EU hovoří i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Sdružení minulý týden uvedlo, že s hledáním zahraničního odbytu pro dřevo by měl pomoci stát. »Jednotliví vlastníci však mají problém samostatně organizovat a dlouhodobě profinancovat prodej dříví na vzdálených trzích. Tady by byla potřebná garance státu,« uvedl předseda SVOL František Kučera.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Ivan CINKA