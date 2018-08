Vstupné za polovic? Přineste plastovou lahev

Návštěvníci některých z nejpopulárnějších turistických atrakcí v Británii mohou mít vstup za poloviční cenu. Stačí, když do automatu u vchodu vrátí prázdnou plastovou láhev. Autory projektu jsou provozovatel tematických parků Merlin a nápojový gigant Coca-Cola.

Boxy na láhve budou instalovány u vchodů do Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures a do Legolandu, avšak slevové poukázky budou platit ve všech 30 atrakcích, které firma Merlin v Británii provozuje. Do přístroje lze vložit jakoukoli půllitrovou láhev. Pilotní program poběží do poloviny října.

Plastový šok

Iniciativa vychází z výzkumu společnosti Coca-Cola, který zjistil, že 64 % Britů dá poněkud sobecky na recyklaci více odpadu, pokud dostanou okamžitou odměnu. V současné době se v Británii recykluje jen 43 % z každoročně prodaných 13 miliard plastových lahví. Každý den jich jde na skládky podle ČTK 700 000...!

Vracení plastových láhví za úhradu spustila na britském maloobchodním trhu jako první už dříve společnost Co-op. Kromě svých obchodů je použila při letních hudebních festivalech. Vybrané láhve, za které lidé dostávají voucher k útratě, jsou recyklovány a vyrábějí se z nich láhve na vlastní vodu značky Co-op, napsal list The Guardian.

