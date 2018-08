Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci chtějí, aby policie předvedla Bakalu

Sněmovní vyšetřovací komise k prověření privatizace těžební společnosti OKD požádá policii, aby předvedla k podání výpovědi finančníka Zdeňka Bakalu. Podnikatel žije ve Švýcarsku, před komisi odmítl předstoupit.

Bakala měl před komisi předstoupit, ale nedostavil se. »V tuto chvíli se komise usnesla na tom, že nechá předvést Policií České republiky Zdeňka Bakalu vzhledem k tomu, že se odmítl dostavit k podání svědecké výpovědi. Vzhledem k tomu, že zákony platí pro všechny, ať už jste chudí, nebo bohatí, tak komisi nezbylo nic jiného než přistoupit k tomuto kroku,« řekl novinářům po jednání komise její předseda Lukáš Černohorský (Piráti). Žádost policii by měla odejít nejpozději dnes. Komise o ní podle Černohorského rozhodla jednomyslně.

Zklamání nad přístupem Bakaly neskrýval člen komise Leo Luzar (KSČM). »Přiznám se, že jsem trošku zklamán přístupem hlavního aktéra, pana Bakaly, který veřejně vyhlašuje, že k ničemu nedošlo, že on pouze realizoval vše dle zákonů ČR a situace na trhu uhlím byla ta, která způsobila krach OKD,« řekl Haló novinám. Překvapuje ho proto, že Bakala tato svá tvrzení odmítá doložit a nechce odkrýt zákulisí spojené s jeho fungováním ve společnosti OKD. »Na základě dosavadních svědectví si myslím, že by bylo hodně zajímavé poslechnout si pana Bakalu, protože některé klíčové události, které v historii OKD jsou, by vyžadovaly pohled člověka, který se jich přímo zúčastnil, popřípadě je přímo vyvolal,« uvedl Luzar.

Policie může předvést svědka jen na území ČR

Komise podle Černohorského požádá policii, která pak bude zjišťovat místo, kde se bude Bakala nacházet, a případně ho předvede. V jaké lhůtě se to podaří, záleží podle něj na policii. »Komise má skončit ke 12. říjnu, ale pokud samozřejmě bude potřeba, tak můžeme požádat Sněmovnu o prodloužení termínu,« dodal.

Luzar věří, že policie učiní veškeré kroky, aby se Bakala dostavil před komisi a podal svědectví. »Bakala deklaroval, že se bude účastnit soudů a bude podávat vysvětlení, tak pevně věřím, že to dodrží,« dodal Luzar.

Podle dostupných údajů je to poprvé, co sněmovní vyšetřovací komise požádá policii o předvedení osoby k podání výpovědi. Policie ČR na Twitteru uvedla, že může svědka předvést pouze v případě, že se nachází na území České republiky. »Předvedení svědka je z naší strany možné pouze na území ČR. Jinak je nutné předchozí rozhodnutí justičních orgánů,« uvedli policisté.

Bakala nemůže výpověď odmítnout

Bakala začátkem srpna prostřednictvím svého mediálního zástupce oznámil, že se před komisi nedostaví. Černohorský tvrdí, že Bakala nemůže výpověď odmítnout. Jednací řád vyšetřovací komise, který je přílohou zákona o jednacím řádu Sněmovny, stanoví, že každý je povinen na předvolání komise se dostavit ke komisi a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o věci, která má být vyšetřena, nebo o okolnostech důležitých pro vyšetření této věci.

Komise složená z poslanců má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Společnost OKD se v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti dostala do úpadku. Firma na sebe podala insolvenční návrh. Věřitelé poté přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel. Letos v dubnu v souladu s reorganizačním plánem převzal doly stát.

(jad)