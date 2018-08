Ilustrační FOTO - Haló noviny

Startují půjčky na bydlení pro mladé

Dnes začíná Státní fond rozvoje bydlení (SFBR) přijímat žádosti o půjčku pro mladé rodiny do 36 let na modernizaci či pořízení nového bydlení. Půjčka může dosáhnout až dvou milionů korun, úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let.

V nové verzi programu půjčí stát mladým lidem na modernizaci bytu od 30 000 do 300 000, na koupi bytu maximálně 1,2 milionu korun a v případě výstavby či koupě rodinného domu je nejvyšší částka stanovena na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu či koupi, v případě rodinného domu včetně ceny pozemku. Pro letošní rok je na půjčky vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně.

»Je to program, od něhož si hodně slibujeme, protože je pro mladé lidi skutečně výhodný,« řekl Haló novinám člen dozorčí rady SFBR František Beneš (KSČM), stínový ministr pro místní rozvoj. »Doufám, že jej využijí, protože je možné získat peníze, které chybějí v komerčních úvěrech a hypotékách. V dozorčí radě fondu jsme program podpořili všichni, já jsem měl výhrady, protože jsem chtěl, aby to bylo pro mladé lidi do 40 let. Hranice 36 let je pro někoho příliš nízká, lidé zakládají rodiny později. Očekáváme, že bude převis poptávky nad nabídkou, a tak jsme připraveni podpořit i přesun peněz v rámci rozpočtu, aby v programu bylo více peněz. Je to opravdu nadějný program,« uvedl Beneš.

Realiťákům je to málo

Podle některých realitních makléřů ale ani nová verze programu příliš mladým rodinám situaci neulehčí. »Pro porovnání: výše hypotečních úvěrů poskytnutých v roce 2017 byla 227 miliard korun. Z tohoto objemu je částka vyčleněná na Program pro mladé pouhých 0,27 procenta. Ani slibovaná miliarda by nebyla tedy víc než půl procenta z peněz, které si lidé na bydlení ročně vypůjčí,« uvedl majitel kanceláře RE/MAX City Daniel Kotula, podle kterého by více pomohlo, kdyby byla zrušena daň z nabytí nemovitosti. Realitní makléřka Lucie Tůmová z dumrealit.cz poznamenala, že nabízené peníze jsou nedostatečné zejména pro zájemce o bydlení ve větších městech.

Podle mluvčího developerské společnosti Finep Davida Jiruška je největším problémem nedostatek bytů. Program podle něj může mladým rodinám pomoci v případě, že mimo jiné splní nová hypoteční kritéria České národní banky, která začnou platit v říjnu. Podle těch by výše dluhu žadatele nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu, zároveň by měl žadatel na splátky vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. »Na sekundárním trhu (již existujících nemovitostí) se podíl hypoték čerpaných na nákup nemovitosti pohybuje okolo 65 až 70 procent. Tam program může mladým rodinám pomoci. Zároveň je ale problém, že splátky nově nesmějí přesáhnout 45 procent příjmu,« poznamenal Jirušek. Prostor pro využití programu ale vidí zejména při rekonstrukcích. »Vzhledem ke stáří bytového fondu, který je například v Praze nejstarší v ČR a v průměru dosahuje 62 let, tak v případě, že by člověk rekonstruoval, samozřejmě tento program pomůže minimálně k zamezení dalšímu stárnutí nemovitosti. V tomto bodě je to jednoznačné pozitivum,« doplnil.

Pomůže každá koruna

Odstartovat nové stavební projekty by půjčky pro mladé pomohly i podle Marcely Fialkové, mluvčí společnosti Central Group. »Od října začnou platit opatření ČNB, která z velké části lidem znepřístupní hypotéky, takže každou takovou možnost pro mladé lidi vítáme. Ale jak vzhledem k výši půjčky s ohledem na ceny na pražském trhu, tak k celkové alokované částce asi nejde o program, který by mohl situaci úplně vyřešit,« řekla Fialková. Podobně vidí situaci generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol Evžen Korec.

Pozitivněji o programu hovoří ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek: »Tato příležitost určitě pomůže části mladých rodin s řešením bytové situace. Problém je zejména ve vysoké ceně bytů, na které řada mladých rodin nedosáhne. Za aktuálně nastavené limity sice mladé rodiny celý byt nepořídí, ale určitě jim pomůže každá koruna,« poznamenal.

