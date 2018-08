Janov. Ilustrační foto - wikimedia commons

V Janově se zřítila část »nemocného mostu«

Při zřícení stometrové části mostu v italském Janově zemřelo nejméně 35 lidí, uvedl Twitter kraje Ligurie. Zraněných je nejméně 13, stav některých je velmi vážný. Na úseku, který se zřítil, bylo v osudné době 35 osobních aut a tři kamiony - z toho jeden český.

Záchranáři zatím z trosek vyprostili osm zraněných, na místě pracuje přes 200 hasičů, informovala agentura ANSA. Podle ní záchranné práce komplikoval silný déšť, který ale už ustal.

Na místo neštěstí zamířil italský premiér Guiseppe Conte, který podle úřadů zůstane v Janově do dneška. Pomoc už v souvislosti s neštěstím nabídl francouzský prezident Emmanuel Macron i španělský premiér Pedro Sánchez.

Příčiny zřícení mostu zatím nejsou známé, podle prvních zpráv k němu přispěl sesuv půdy v důsledku deště, uvedl server RaiNews. Podle svědků do nosníku pilíře před zřícením uhodil blesk a všechno se zhroutilo, uvedla ANSA.

V italských médiích se objevily zprávy, že zřícený úsek mostu procházel právě rekonstrukcí. Televize Rai citovala zástupce provozovatele dálnice Giovanniho Castellucciho, podle něhož ale most nebyl nebezpečný.

Podle některých italských médií se Morandiho mostu přezdívalo »nemocný most«: od jeho otevření v 60. letech minulého století se na něm uskutečnilo několik větších rekonstrukcí, poslední v roce 2016.

Čech přežil svou smrt

Z Morandiho mostu spadl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT. Informaci České televize ČTK potvrdila firma. Řidič vozu neštěstí ale přežil... Česká diplomacie nemá zprávy o jiných českých zraněných či obětech.

Jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek ČTK řekl, že řidič kamionu žije a komunikuje. »Náš kamion jsme našli na fotkách na Twitteru, jak lezli do kabiny záchranáři. Takže jsme obvolávali všechny nemocnice. Z návěsu nezbylo vůbec nic,« uvedl Zázvůrek.

České ministerstvo zahraničí má zatím potvrzenou informaci o zranění českého řidiče kamionu. »Byl zraněn, nicméně není v ohrožení života. Byl odvezen do nemocnice v Janově, kde je v ošetřování. On sám naši ambasádu o nějakou další asistenci nežádal, komunikujeme s jeho zaměstnavatelem,« sdělila ČTK mluvčí ministerstva Irena Valentová.

V sutinách mostu je podle italských policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem.

Přímých autobusových linek z Prahy se neštěstí nedotklo. Autobus společnosti RegioJet na pravidelné lince z Prahy s příjezdem do Janova ve 14:35 v pořádku dorazil do cíle. Autobusy společnosti Eurolines jezdí do Janova pravidelně jen ve středu a v pátek, pro dnešní spoj firma připravuje objízdnou trasu.

O mostě

- Most je 1102 metrů dlouhý (Nuselský most v Praze měří 485 metrů), úroveň vozovky se nachází ve výšce 45 metrů, most má tři železobetonové pilíře o výšce 90 metrů s maximálním rozpětím 210 metrů. V roce 2016 prošel částečnou rekonstrukcí.

- Most vede přes nákupní centra, továrny, obytné domy a železniční trať do Milána a také přes řeku Polcevera.

- Místní mu přezdívají také Brooklynský most. Most je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem, dálnice A10, která po něm vede, se posléze stáčí na západ na francouzské pobřeží.

- Most vyprojektoval italský stavební inženýr Riccardo Morandi (1902-1989). Jeho zavěšené mosty jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr, které jsou často vyrobeny z předpjatého betonu. Morandiho mosty jsou podle expertů vizuálně zajímavé, ale jejich stavba je také více nákladná.

- K jeho nejznámějším dílům patří most Generála Rafaela Urdanety ve Venezuele, který je dlouhý přes 8,6 kilometru a byl otevřen v roce 1962. O dva roky později konstrukci mostu poškodil náraz tankeru, který zničil jeden z pilířů; při neštěstí tehdy zahynulo sedm lidí. Morandi postavil také mosty v Ekvádoru, Kolumbii nebo Kanadě.

O podobných tragédiích

151 obětí - 24. prosince 1953 - Mohutný proud bahna a lávy z nejvyšší novozélandské aktivní sopky Ruapehu způsobil nejtragičtější železniční neštěstí v historii Nového Zélandu, když smetl zdejší most. Pád osobního vlaku do řeky Whangaehu si vyžádal 151 lidských životů.

104 - 16. srpna 1984 - V indickém státě Madhjapradéš se zřítil most s projíždějícím osobním vlakem a pět vagonů spadlo do řeky; 104 mrtvých.

69 - 4. března 2001 - Autokar s 59 cestujícími a tři automobily s deseti osobami se zřítily do řeky Douro v severním Portugalsku z 50metrové výšky, když jeden mostní pilíř nevydržel nápor vody a strhl s sebou i část mostu. Nehodu nikdo nepřežil.

65 - 19. března 2007 - Pod tíhou kamionu, který převážel 72 lidí i zboží, se u města Guéckédou na jihovýchodě Guineje prolomil most. Zahynulo 65 lidí.

46 - 15. prosince 1967 - Šestačtyřicet lidských životů si vyžádalo zřícení mostu Silver Bridge v městečku Point Pleasant v Západní Virginii v USA. Na mostě přes řeku Ohio, který spojoval Point Pleasant s městem Gallipolis, bylo v době náhlého zřícení 37 vozidel, 31 z nich spadlo do řeky.

42 - 17. října 1989 - Při zemětřesení v Kalifornii se zřítil v Oaklandu most Cypress Street Viaduct, pod jehož troskami zahynulo 42 lidí. Celkem si zemětřesení vyžádalo 67 obětí.

34 - 21. října 1994 - V jihokorejské metropoli Soulu se zřítila část mostu přes řeku Han, na které se nacházelo několik automobilů a jeden autobus. Zahynulo 32 lidí.

Na osmém místě původně následovala janovská tragédie. Do naší uzávěrky ale už Soul podle všeho předstihla...

(rom)