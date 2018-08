Ilustrační foto - wikimedia commons

Alexandrovci přijedou v »plné polní«

Vedení slavného ruského souboru Alexandrovci, který si letos připomíná devadesáté výročí svého trvání, oficiálně oznámilo, že se chystá na další evropské turné. V druhé polovině května příštího roku vystoupí také v osmi městech ČR.

»Diváci se mohou těšit na mimořádný výroční program. Nabídne opravdu to nejlepší z repertoáru Alexandrovců. Zazní všechny hity, jako jsou Kalinka v podání známého sólisty Vadima Ananěva, Kaťuša nebo vojenská píseň Svatá válka,« sdělil nám exkluzivně manažer českého turné Pavel Košatka. »Vstupenky na květnové turné jsou již v prodeji výhradně v síti Ticket Art. Do konce srpna navíc probíhá soutěž o zájezd do Petrohradu a dalších sto tradičních ruských cen.«

Přestože předloni světoznámé ruské těleso utrpělo mimořádnou ztrátu, když většina členů tragicky zahynula během letecké katastrofy, již loňská vystoupení nově angažované umělce představila v dokonale reprezentativní kondici.

»Soubor se v plné síle vrací na koncertní pódia. Poprvé v historii současně vystoupí rekordních 130 členů jednotlivých sekcí souboru,« sdělil našemu deníku Košatka. »Unikátní spojení špičkových hlasů, velkého orchestru a tradičního ruského baletu tentokrát doplní nová scénická výprava. Díky ní se vystoupení stanou nejen výjimečným hudebním, ale také vizuálním zážitkem,« dodal.

