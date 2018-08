Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM podpoří sněmovní verzi zvyšování důchodů

Důchodová novela, kvůli níž se poslanci příští středu sejdou, téměř určitě projde ve znění schváleném Sněmovnou. Kromě stran vládní koalice podpoří sněmovní verzi také komunisté a Piráti. Norma tak získá dostatek hlasů potřebných k přehlasování Senátu.

Poslanci schválená verze novely má zvýšit pevnou část penzí o 320 korun měsíčně a s pravidelnou valorizací tak důchod průměrně vzroste o 918 korun. Lidé starší 85 let navíc získají k důchodu další tisícikorunu.

Senát novelu do Sněmovny vrátil s pozměňujícím návrhem, chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Podle občanských demokratů to bude spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dřív než muži.

Předseda ÚV KSČM a 1. místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip po jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) novinářům řekl, že klub KSČM podpoří zvyšování důchodů ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Vedou ho k tomu dva důvody. Prvním z nich je poměrně široká podpora, kterou předloha ve Sněmovně získala. Filip připomněl, že normu podpořilo 130 ze 132 přítomných poslanců.

Druhým důvodem je fakt, že senátní návrh by znamenal zásah do státního rozpočtu v objemu dvou miliard korun. »To by mohlo napříště ohrozit jednání o státním rozpočtu. Připomínám, že podle Ústavy České republiky Senát na státní rozpočet vliv nemá,« řekl Filip.

Netrestat lidi, co déle pracovali

Maláčová poté novinářům řekla, že sněmovní verze novely na rozdíl od senátní netrestá ty, co déle pracovali. »Ti lidé, kteří zůstali déle na trhu práce, tak by dostali ten zvýšený důchod adekvátně o 25 let později,« uvedla. Ohledně toho, jak podpořit ženy v důchodu, které pečovaly o děti, je podle ní zapotřebí systémový zásah. »Myslím si, že naše seniorky si zaslouží tu podporu již od prvního dne starobního důchodu, a nikoli 25 let po nástupu,« dodala.

Rovněž ekonomický tým pirátské strany svým poslancům doporučil, aby podpořili verzi zvyšování důchodů, kterou schválila Sněmovna. Senátní návrh podle nich zvýhodňuje lidi, kteří odešli do důchodu předčasně. »Člověk, který odešel do předčasného důchodu, by byl zvýhodněn, a člověk, který odešel později, by byl znevýhodněn,« řekl novinářům poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Navíc je senátní verze podle Pirátů nekvalitně připravená, protože hovoří o době 25 let od první výplaty důchodu. Snaha o určení data první výplaty však může podle nich vést ke sporům, což může znamenat značnou byrokracii a bude někdy obtížné datum první výplaty zpětně dohledat.

Piráti podle Ferjenčíka navrhnou na program schůze příští týden zařadit návrh, který zpomaluje růst platů ústavních činitelů. Vzhledem k tomu, že nejde o mimořádnou schůzi, ale o schůzi, kterou svolal sněmovní organizační výbor, je možné na její program zařazovat další body. O návrhu Pirátů Sněmovna rozhodne hlasováním.

(jad)