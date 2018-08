Předvolební ekologie

Jsem ráda, když zjistím, že některé mé myšlenky v mých sloupcích zaujmou a jsou třeba i převzaty a zužitkovány jinými, například vlivnějšími lidmi. Taková věc vždy potěší. Jsou ale i případy, kdy takové převzetí, nebo sdílení myšlenky poněkud zavání.

To si takhle brouzdám facekbouchem (jak tuto oblíbenou sociální síť rád pojmenovává jeden známý) a najednou na mě vykoukne Miroslav Kalousek. Už to, že se mezi mnou sledované zprávy dostalo Kalouskovo video, mne překvapilo. Nevím, jestli za to mohl někdo z přátel napříč politickým spektrem, nebo jestli si inteligentní »Velký bratr« dal dohromady mé časté sledování a sdílení ekologie a nabídnul mi sám nový bonbónek.

Bonbónek v podobě videa, na kterém se oblíbený pravicový politik rozohňuje nad tím, jak jsme za poslední desítky let ničili a plundrovali naši přírodu pro zisk a nic jsme jí nevraceli. A prý jestli chceme zachovat naši krásnou zem plnou života, a tedy hlavně vody, musíme více dbát o členění krajiny, budovat vodní zásobárny, sázet lesy, remízky atd. Abychom zachovali naši krásnou přírodu našim dětem…

Nevadí, že jsem to samé psala pár dní před tím. Čím víc lidí bude upozorňovat na potřebu návratu k přírodnímu modelu hospodaření v krajině, tím lépe.

Ale nelíbí se mi spojení kované pravice s předvolebním populismem. Člověk, který byl jedním z těch, co umožnili naše nejlepší pole zastavět halami, překladišti a továrnami cizích firem, co na pastvinách nechal namontovat tisíce solárních elektráren (kolik jich mu asi patří?) a co v době svého největšího politického vlivu nenechal zasadit jediný strom, o nádržích, přehradách, tedy vodě nemluvě, se teď v době svého politického důchodu (víc než remcat se svým vlivem nemůže), bude ohánět ekologií?

Kdyby se peníze, které protekly jeho prsty, aby skončily v nejhlubších tunelech, vrazily do ekologie již tenkrát, mohli jsme všichni mít již dnes moderní zelená města, nové přehrady pro zachytávání vody, bohaté lesy a kvetoucí louky. Místo toho se všude jen práší. Asi stejně jako mnoha politikům od úst.

Helena KOČOVÁ