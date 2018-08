Dresem to není

Jak už to tak v tomto počasí bývá, je dobré osvěžit se nějakým tím »džbánečkem«. Osvěžil jsem se třikrát a jak už to tak bývá, chtěl jsem jít domů. Jenže jak už to tak bývá, najednou někdo přišel…

A tento někdo byl opravdu někdo – toto setkání dělilo od toho minulého více než třicet let. Byl to spolužák Karel ze základky. Vzpomínali jsme na mnohé, a možná proto, že byl v televizi nějaký fotbal, jsme se dostali i k tomu, jak jsme společně honili mičudu. Byl jsem rád, když jsme hráli spolu, protože patřil k těm »dárečkům«, který z devíti pokusů dal deset gólů. A tím mnohé dokázal naštvat. Pravda, nejen tím…

Tenkrát se konal jakýsi školní sportovní den, kde jsme byli rozděleni do dvou družstev. Kritéria výběru jsem moc nechápal, a nejen já. Zmiňovaná dvě družstva byla pojmenována Místní a Okolní. Do školy jsme tehdy dojížděli ze tři kilometry vzdálené obce, která ovšem byla pod »vedením« národního výboru, kde škola stála, proto jsme byli »místní«, přestože jsme dojížděli. A to byl pro mnohé kámen úrazu, nejvíc však pro Karla, dokonce pronesl, že ten dres na něm smrdí. A tím mnohé dokázal naštvat. Pravda, nejen tím…

Mnohé pak dokázal naštvat ještě více tím, že v onom dresu dal vítězný gól – nedokázal totiž ani v protivném dresu schválně nehrát dobře. Mnohé však dokázal naštvat i něčím jiným – tím, čímž zároveň mnohé rozesmál. Byl vášnivým fanouškem svého klubu. Když se mu dařilo, vykřikoval: »My jsme vyhráli!« Když se jeho klubu nedařilo, tvrdil: »Oni to pohnojili!«

Přestože býval ve škole nejlepším fotbalistou, nakonec se slavným sportovcem nestal. Přestože býval hodně oblíbený a zároveň svými výroky dokázal mnohé naopak naštvat, nestal se ani slavným politikem. Je »pouhým« dělníkem, který nějaký čas žil a pracoval v sousedním Německu. Snad právě proto mi setkání právě s ním a právě v těchto dnech něco připomnělo.

Kancléřka Angela Merkelová řekla na německém Dni útěku a vyhnání: »Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Až dva miliony lidí přišly následkem vyhnání a útěku o život. Další miliony se musely vyrovnat se ztrátou domova, majetku či přátel a začít nový život ve válkou zničené zemi.«

Devětadvacetiletý německý záložník Mesut Özil ukončil reprezentační kariéru po aféře s kontroverzní fotografií s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Při květnovém setkání, na kterém s Erdoganem zapózoval i další německý hráč s tureckými kořeny Ilkay Gündogan, předali oba fotbalisté prezidentovi své klubové dresy, Özil s nápisem »svému prezidentovi«.

Všimli jste si té podobnosti, jistě čistě náhodné? S tím rozdílem, že onen fotbalista asi neřekl nic o nevonícím dresu a asi nehrál v žádném opravdu důležitém zápase proti »svým«, ve kterém by svým gólem rozhodl. A ve slovech oné političky vám také možná neuniklo to chybějící slovo, které z jejího vyjádření dělá vlastně takové: »To my ne, to oni!«

Lze si jen položit otázku, jak veliký je rozdíl v tom, když něco dělá řadový člověk, a ten o něco slavnější…

Zbyšek KUPSKÝ