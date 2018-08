Dědičný hřích

Víte, co je to »dědičný hřích«? No přece trest za porušení příkazu samotného Boha. Eva v ráji utrhla jablko z posvátného stromu a »spravedlivý Bůh« na základě toho potrestal celé lidské pokolení. Tak nás to alespoň učí nejsvětější církev. Proto musíme trpět lidské či všelidské problémy, proto jsme až do konce našich dnů, a snad i světa, poznamenáni.

U nás v republice dědičným hříchem, alespoň podle zmíněné církve, je být komunistou. Ti se také dopustili činu, který lze, na rozdíl od onoho jablka, hodnotit »dokonce jako zločin«. Vzali katolické církvi moc a majetek. To nelze nikdy odpustit. Proto komunisté musí být ostrakizováni. Klečet na hrachu nestačí.

To vše mi vytanulo na mysli, když jsem se díval na závěr běhu na 110 metrů s překážkami na nedávno skončeném mistrovství Evropy. Jako druhý se shodným časem a vlastně shodným závěrečným vpádem do cíle byl vyhodnocen ruský sprintér Šubenkov. Ne, nechci polemizovat, jak to vlastně s rozhodnutím o vítězi doopravdy bylo. Jde mi o chvíle po doběhu. Vítěz a třetí v pořadí s vlajkami svých zemí šli pozdravit obecenstvo. Rus nemohl. Na stadionu nesměla být vidět ruská vlajka. On navíc neběhal za Rusko, ale za nějaký prapor, který závodícím Rusům přiřkli a který ani na obrazovce nelze rozeznat. A jsme opět u »dědičného hříchu«. Atletická federace ovládaná Spojenými státy a jejich souputníky před několika lety »odhalila« státem údajně organizovaný ruský doping. Zajímavé je, že informace o něm souvisí se zimními olympijskými hrami v Soči. Opakuji zimními. Jenže i v létě se sportuje. Ve vzorcích moči odebraných několika ruským atletům se našlo užití zakázaných látek. A tak bylo rozhodnuto: zakázat všem Rusům účast na sportovních kláních atletické federace, a dokonce i na olympijských hrách. Později některým - především těm, co dlouhodobě trénovali v zahraničí - byla udělena výjimka. Šlo však o jednotlivce, nikoli o všechny ruské sportovce. A tak, i když jiné federace dávno od nesmyslných zákazů odstoupily, pokud se vůbec připojily, ta atletická si stojí za svým. A zřejmě ještě dlouho bude. Rusko je totiž třeba na všech úrovních trestat za to, že stále klade odpor světové demokracii číslo jedna. Nepodřizuje se, chce jednat samostatně, a to je proti záměrům »světovému společenství«. Proto bude trest přenášen z jedné generace atletů na druhou.

A jsme u zmíněného »dědičného hříchu«. Navíc jde o jednoduchý způsob, jak se zbavit konkurence. Nedivme se, že ruští sportovci, ti, kteří nedopovali, se cítí nejen poškozeni, ale i poníženi. Nedivím se ruskému překážkáři, že odešel z místa běhu »bez pozdravu«. A pochopil jsem, že on vlastně ani nesměl vyhrát…

Petr KOJZAR