Fenomén Poche

Jednou z nejbizarnějších figurek současné politické scény je bezesporu sociální demokrat Miroslav Poche, proslulý neskrývanou touhou stát se ministrem zahraničí i za cenu popření všech etických a obecně demokratických principů. Člověk s politickou minulostí, kterou kritizují i jeho spolustraníci. V letech 2002 až 2014 zastupitel hlavního města Prahy, v letech 2010 až 2017 zastupitel městské části Praha 3 (od roku 2012 také její radní). Od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu. Z pozice těchto funkcí zastával i řadu lukrativních míst ve statutárních orgánech několika společností. Mnozí jeho tehdejší spolupracovníci stále nemohou zapomenout na podivné praktiky, které ve své práci volil.

Namátkou připomeňme jeho zřejmě největší ekvilibristiku, kterou je netransparentní sponzorování ČSSD. Podle vlastních slov svůj několikasettisícový dar straně rozdělil a napsal na jiné členy strany, a to z důvodu vyhnout se platbě daní. Vzdal se tedy stranických funkcí i kandidatury do Rady hlavního města Prahy. Do zastupitelstva však zvolen byl a dokonce se stal předsedou klubu zastupitelů ČSSD. Patřil mezi členy »svaté trojice« pražských funkcionářů ČSSD, kteří i za vlády ODS byli nejvýkonnějšími sběrači funkcí a peněz. V této souvislosti nelze opomenout jeho angažmá jako člena dozorčí rady ve společnosti neblaze proslulého Zdeňka Bakaly.

Proč tolik pozornosti, když jemu podobných šíbrů zrodilo popřevratové období tisíce? Prostě proto, že většina z nich se drží svého kopyta a parazituje na společnosti v jasně vymezených segmentech. Naproti tomu Miroslav Poche zasahuje do všeho, co má potenciál profitu. Způsob, jakým usiluje o ministerský post, není jen nedemokratický, ale také (a možná především) neetický, urážlivý pro většinu občanů. Nezapomeňme, že je poslancem Evropského parlamentu, kde často hlasuje proti většinovému názoru občanů a v rozporu se zájmy státu.

Podle mého názoru je právě toto zásadním argumentem proti jeho ustanovení do funkce ministra zahraničí. Možná tato kumulace funkcí někomu připadá »nezávadná«, to je věc vkusu. Obrovský potenciál konfliktu zájmů je zde očividný, průkazný. Koneckonců i současný stav, kdy ho jeho protektor Jan Hamáček uvedl do funkce politického tajemníka ministerstva zahraničí s pověřením zastupovat zastupujícího ministra, je slušně vyjádřeno »neobvyklý«.

Na druhé straně jsou schopnosti, iniciativa a rozsah aktivit Miroslava Pocheho obdivuhodné: jistě neošizená práce poslance v Bruselu a Štrasburku, jistě neošizená práce politického tajemníka na resortu zahraničí, jistě neošizená práce v dalších orgánech a k tomu uřídit spoustu dalších finančně zajímavých aktivit...

Ladislav ŠAFRÁNEK