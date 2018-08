Skutečná pomoc vypadá jinak

Denně jsme nyní syceni z nejrůznějších mediálních kanálů zprávami o tragédii tří našich vojáků v Afganistánu. Skoro to přehlušuje jinou - rovněž dobře živenou - agitaci k srpnu 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy přerušila náš domácí vývoj. Obě události jsou smutné a obě mají, dle mého názoru, společný podtext – nedostatek skutečných politiků a prosazování velmocenské politiky přes politické atrapy. Oba případy lze právně považovat za agresi a dá se očekávat, že i výsledek obou příběhů bude podobný. Za objektivně nesprávná rozhodnutí vždy platí ti, kteří je nezpůsobili, viníci o svůj standard nepřijdou. Důsledkem srpnových událostí byl pozdější kolaps celého socialistického bloku, neboť mocí instalovaní vládci zvládli jen opisování – správné a špatné, ale racionálně rozhodovat bylo nad jejich morální schopnosti, a jak kdysi vtipně uvedl spisovatel Jan Procházka, z citátů dělali jen cintáty. Lidstvo zatím nevymyslelo k socialismu lepší alternativu a bude asi delší dobu trvat, než si bezvýchodnost kapitálu znovu uvědomí.

Ale ani naši noví vládci se moc nepoučili. Dnes se snaží přehlušit tragédii tří našich vojáků bombastickými frázemi o hrdinství a důležitosti takových misí, i když ty jsou v podstatě jen hrubou agresí. Realitu – skutečnou tragédii a bolest tady nemohou přehlušit ani povyšování či udělování státních vyznamenání in memoriam.

Podíváme-li se na historii, technické možnosti dané doby a možnosti k řešení problémů, vnucuje se podezření, zda je vůbec dnes snaha hledat humánní řešení. Co se např. získá, když se do zemí přivezou tzv. migranti? Asi vzroste HDP, asi ti migranti, pokud budou pracovat, dostanou nějakou mzdu, a určitě vzrostou i mezilidské problémy. A co s nimi, až přijde krize? Násilí a cizí vlivy vyvolávají odpor těch, jimž jsou vnucovány a jsou pak zárodky terorismu. Myslím, že za teror, ale i smrt našich spoluobčanů je odpovědný mezinárodní kapitál, jehož kroky jsou maskovány koaliční vojenskou mašinerií. Zkuste, prosím, naši politici, konečně přestat opisovat, zkuste předkládat, pokud jste toho schopni, nějaké nápady. Opisováním se lze jen zařadit mezi válečné zločince (např. tzv. vojenská koalice v Iráku). Skutečná pomoc, nemotivovaná ziskem, vypadá přece úplně jinak.

Evžen SMRKOVSKÝ