Redakční sloupek

Ozve se vůbec někdo?

Tak nám skončilo 24. mistrovství Evropy v královně sportu, pro české barvy vyšperkované úžasnou maratonovou medailí po 66 letech. Byly to unisono pohledné české dámy, jež zachraňovaly čest výpravy, která v první polovině vypadala na ručník. No, aspoň máme jistotu, že nás nikdo nebude podezírat, resp. dokonce obviňovat, ze státem organizovaného dopingu - jako kdysi sportovce NDR a posléze Rusy. A přitom po onom právě skončeném atletickém šampionátu, na kterém klatba mezinárodní federace vůči ruskému atletickému svazu nadále přetrvávala, by se páni činovníci měli pomalu poohlédnout o pár stovek kilometrů západněji...

Ano, mám na mysli neuvěřitelný zisk sedmi zlatých (a dvanácti celkem) medailí pro naše severní sousedy. Jasně, Poláků je zhruba čtyřikrát víc než Čechů a Moravanů. Ale i tak - takovéhle žně v polském táboře se konaly naposledy před více než půlstoletím na ME 1966 a od té doby až po 50 letech, při poslední eurobilanci 6-5-1 z »malého předolympijského«, nejlepšími tedy zčásti ignorovaného ME 2016.

Doteď však onen polský »zázrak« kupodivu zatím nikdo nekomentuje. Ani komentátoři České televize se nad ním nijak zvlášť nepozastavují – jako by to bylo něco normálního, v posledních desítkách let zcela běžného. Ale tak tomu fakt není. Například na oné poslední olympiádě v Riu 2016 se z atletického zlata radovala jen kladivářka Wlodarczyková (která vyhrává prakticky všechno od roku 2009), další dva Poláci skončili v čele »Evropy« v poli poražených za dominujícími mimoevropskými soupeři a víc nic.

Že tedy zrovna na těch eurodostaveníčcích to začalo tak klapat? Možná proto, že Poláci se začali s předstihem připravovat na své domácí ME 2022 ve Varšavě? Tak budeme zatím důvěřovat, že ta příprava je fakt průzračně čistá, autoritativním pravicovým polským režimem podporovaná snad jedině finančně, a uvidíme, jak se situace dál vyvine.

Ale nepřekvapilo by mě, kdyby ani stín pochybností nikdo nevyřkl ani za ty čtyři roky, až Poláci hodnocení národů »velkého ME« poprvé vyhrají (moc k tomu ostatně nechybělo už v neděli - Britové je přeskočili doslova v hodině dvanácté). On totiž takový atletický svaz USA přece také nikdo z ničeho podezírat nesmí, a pokud se o různých nekalostech tamních neporazitelných atletů něco někdy dozvíme, tak leda tehdy, když se oni sami po skončení kariéry kvůli zachování mediální a dolarové přízně přiznají... Jestlipak se začne někdy měřit všem stejně?!

Roman JANOUCH