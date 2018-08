Zase budeme zřejmě vtaženi »do hry«

Objednávka je naplněna. Američtí experti zkoumající původ jedu novičok, jenž přiotrávil bývalého dvojitého agenta Skripala, došli k závěru, že pochází z Ruska a snad míří až k Putinovi. Jako by na tom agentovi mohlo Rusku záležet, když ho už měli ve svých rukou, mohli ho třeba »rozčtvrtit«, tedy zbavit se ho navždy, a neudělali to. Už nikomu nemohl ublížit, i když pro peníze předtím ubližoval svým kamarádům a těm, kteří mu věřili. Proč zlikvidovat nulu? Komu to slouží? Rusku nikoli. Komu jinému? Hra západních tajných služeb má však svůj cíl. Má odvrátit pozornost a zaměřit ji na hlavní směrovaný cíl. Na Rusko, které ucuklo z objetí tzv. demokratického světa. V tomto případě slovo »demokratický« je třeba nahradit slovy »globalizovaného kapitálu«.

A tak, když svět našel jiné cíle zájmu, odložil k ledu Skripalovu aféru, a britská »MInevímkolik« neuspěla s dokázáním ruského původu jedu novičok, museli nastoupit američtí specialisté a zase oživit aféru a s ní znovu zasít semeno nenávisti a napětí. Právě když začaly tát ledy a po Helsinkách se zdálo, že nastane období rozumu. Daly tak možnost, aby mohlo být vyřčeno ultimátum, jež zase všechno vrátí do nenávistných kolejí a ke světu na pokraji války.

Slova jsou slova, ale někdy mohou mít význam kanonů. To, co jsme najednou zaslechli, bylo možná víc než kanón. To byla přímo bomba, jež nás zavádí do let před 30. září 1938, do období před Mnichovem. Co mám na mysli? Nevzpomínáte? Vlastně ani ti nejstarší z nás nemohou vzpomínat, byli snad ještě v peřinkách anebo příliš malí, než aby mohli vnímat tehdejší události. Ostatní se ještě nenarodili. Tehdy nacistické Německo se svými propagandisty rozšířilo do světa, že v československém pohraničí jsou zabíjeni po míru toužící »sudetští Němci«. Dokonce i fotografie byly podhozeny do Anglie, kde je tisk s radostí zveřejnil. Kvůli takové zemi, se mohli pak Angličané ptát, máme jít bojovat? Ne, tato země, tedy Československo, nám nestojí za to. Víte to, pamětníci nepamětníci? Tehdy jsme dostali ultimátum končící Mnichovem.

I dnes tomu není jinak. Také ultimátum bylo vysloveno. Když Moskva, která prý zabíjí smrtícími jedy, neumožní návštěvu expertů sice OSN, ale jistě pod »moudrým vedením« specialistů ze Spojených států, kteří prověří všechno přímo v Rusku, když nepřestane vyvíjet chemické zbraně, pak… (Nepřipomíná vám to předvečer akce Pouštní bouře?)…

Ne, nebojte se. Zatím se Rusko nebude bombardovat, zatím do něho nevniknou vojska NATO, tedy včetně toho našeho, zatím se vymyslí další sankce. Rusko se prý zachvěje přímo v základech, protože ani letadla Aeroflotu nebudou smět přistávat na amerických a jistě brzy i na evropských letištích a přelétávat mezinárodními koridory. Rusko musí být zničeno! Tak to myslil římský politik Cato. Jen měl na mysli Kartágo. Prostě Gliwice nahradil agent Skripal a studená válka, zatím namísto té horké, může začít. Nic tedy nového. Jen to, že zase jsme vtaženi »do hry«. A to mě rozčiluje.

Jaroslav KOJZAR