Ilustrační FOTO - Pixabay

Strategie krachuje, závislost na EU roste

Ačkoli vláda v roce 2012 schválila exportní strategii, jejímž hlavním cílem bylo snížit závislost českého vývozu na EU, nejnovější údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) ukazují, že vývoj jde zcela opačným směrem. Naše vývozní závislost na EU povážlivě roste.

V letošním prvním pololetí stoupl podíl unie na celkovém tuzemském vývozu meziročně o půl procentního bodu - již na 84,2 procenta. Ještě v roce 2013 to bylo 81 procent. Vývoz tuzemských firem mimo EU v pololetí klesl o 2,7 procenta. Do Asie putovalo o devět procent českého zboží méně, do Severní Ameriky o 2,3 procenta méně. Export do EU naopak vzrostl o téměř procento. Zatímco vývoz do Německa stagnoval, více zboží plynulo například do Rakouska (+1,8 procenta) či Francie (+1,1). Meziroční srovnání ukazuje, že pozoruhodně roste vývoz do Irska.

Jedinou destinací mimo EU, kam se daří lépe vyvážet, je severní Afrika, Bělorusko a Singapur. Export do severní Afriky vzrostl o celou čtvrtinu, nejvíce do Alžírska, a to o 89 procent. Daří se i vývozu do Egypta.

Podle stínového ministra průmyslu KSČM Pavla Hojdy za poklesem vývozu mimo EU vězí, krom jiného, mezinárodněpolitické problémy. »Situace nám nepřeje. V severní Americe nám činí potíže nová ochranářská politika Donalda Trumpa. Sankce vůči Rusku stále nebyly zrušeny. Sankce vůči Íránu se vracejí. Nu a nic si nenalhávejme, i Čína si hlídá politiku převahy svého exportu nad importem. V takové situaci je stále obtížnější se zbavit vývozní závislosti na západoevropských trzích, byť třeba v případě Indie mi není jasné, proč se export do této země nedaří příliš zvyšovat,« řekl Haló novinám Hojda.

Krom nových, aktuálních faktorů je zde ovšem podle Hojdy i trvalejší, strukturální problém. »Většina našich větších firem je v zahraničních rukách, majiteli jsou především podnikatelé ze západní Evropy. Je logické, že se tudíž orientují primárně na západní Evropu. Buď proto, že tam mají dobré kontakty, anebo jsou naše firmy jen pobočkami mateřských firem na západě, u nás se výrobek jen přepracovává, pak se takzvaně vyveze - s minimálními zisky - do mateřské společnosti, ta ho dopracuje a s velkým ziskem prodává. Tento hlubší problém je důsledek privatizace, jak u nás proběhla,« vysvětlil Hojda.

Podle Hospodářské komory je pozoruhodné, že závislost českého exportu na zemích EU roste navzdory dlouhodobým politickým proklamacím, že je třeba český export diverzifikovat. Hospodářská komora se obává, že pokud se v EU objeví hospodářské problémy, dolehnou na ČR drtivě, jakožto na otevřenou proexportně orientovanou a spíše subdodavatelskou ekonomiku. »Také proto snahou státu by proto mělo být, aby nacházel pro exportéry nové trhy, a přispěl tak k diverzifikaci tuzemského vývozu. Problém je, že proklamovaná diverzifikace exportu probíhá ale více jen na papíře než ve skutečnosti,« uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Komora předpokládá, že závislost tuzemského vývozu na zemích EU bude nadále růst. »I třeba proto, že od posledních voleb se uskutečnila jen jediná podnikatelská mise do zahraničí za účasti ministra,« poznamenal kriticky Diro. České firmy tak podle něj nyní přicházejí o exportní i investiční příležitosti, kterých se ujímají zahraniční firmy.

S tím Hojda také souhlasí. »Ano, proexportní iniciativa poklesla. Je to důsledek povolební krize, kdy dlouho vládla jen jakási udržovací vláda bez důvěry. Nyní vláda konečně důvěru má a uvidíme, jestli se proexportní aktivita obnoví. KSČM ji rozhodně bude podporovat,« zdůraznil Hojda.

Podle Svazu průmyslu a dopravy jsou to právě vzdálenější destinace, jako jsou Latinská a Severní Amerika, jihovýchodní Asie nebo postsovětské země, kde je podpora státu klíčová. »Dobrým výsledkům našich exportérů určitě nenahrává současná nejistota spojená s probíhající reformou institucí na podporu exportu, jako jsou Česká exportní banka, CzechTrade či CzechInvest,« uvedla Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Jinak podle ČSÚ za první pololetí roku se celkový export zvýšil pouze mírně, o 0,2 procenta. Podle Asociace exportérů nelze předpokládat - vzhledem k očekávanému posilování koruny, zdražování ropy na světových trzích a nedostatku pracovníků na trhu práce - že by export letos mohl trhat rekordy. »Naopak. Druhá polovina roku bude pro český vývoz velkou výzvou,« uvedl s obavami místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

(ste)