Ilustrační FOTO - Pixabay

Státní půjčky jsou hit

Na státní půjčku na bydlení čekali někteří lidé přes noc. Ráno čekalo na pobočkách Státního fondu rozvoje bydlení v Praze i v Olomouci shodně něco přes sto zájemců.

Podle předběžných údajů byly do poledne přijaty žádosti už za 300 milionů korun. Celkem je pro letošní rok vyčleněno 650 milionů korun. Žádosti se ale budou přijímat i po vyčerpání tohoto limitu. »Fond se rozhodl, že bude přijímat žádosti až do výše jedné miliardy korun. Očekáváme, že ne všichni, kteří tu žádost podají, nakonec podepíšou úvěrovou smlouvu. Protože předběžný zájem byl opravdu velmi vysoký, tak budeme žádat Poslaneckou sněmovnu o navýšení rozpočtu, a to ještě letošního,« uvedla mluvčí fondu Karolína Smetanová.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) prohlásila, že je zřejmé, že zájem o státní půjčky je enormní a navýšení prostředků bude vhodné. »Počítáme s tím, že ještě v letošním roce peníze v programu navýšíme až na tu jednu miliardu korun,« uvedla ministryně.

O státní půjčku ve výši až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let. Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let.

(ste)