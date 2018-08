Celé roky se říká, že soukromníci dálnice spravují lépe než stát (Společnost) Autostrade měla provést údržbu, ale neučinila tak. Vybírala jedno z nejdražších mýtných v Evropě a platila jedny z nejnižších daní, a navíc v Lucembursku. Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda viní z pádu mostu soukromou firmu

Rezignaci vedení společnosti, která provozuje dálniční most, jehož část se v úterý v Janově zhroutila, požaduje italský ministr dopravy Danilo Toninelli.

Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl Toninelli. »Vedení firmy Autostrade per l'Italia musí nejprve odstoupit,« uvedl ministr na Facebooku. »(Společnost) Autostrade per l'Italia nebyla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování této infrastruktury,« řekl Toninelli v televizním kanálu RAI 1. Informoval dále, že svůj resort zmocnil, aby uplatnil sankce vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností, tedy aby jí odebral koncesi a vymáhal finanční postih, který podle smlouvy může být až 150 milionů eur.

Most »se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože se neprovedla údržba«, myslí si vicepremiér Luigi Di Maio, předseda vládního Hnutí pěti hvězd (M5S). »Ti, co nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia,« uvedl Di Maio v rozhlase. »Celé roky se říká, že soukromníci dálnice spravují lépe než stát. A teď nám držitel jedné z největších koncesí v Evropě tvrdí, že most byl bezpečný a nic jeho zřícení nenapovídalo,« rozvedl.

»(Společnost) Autostrade měla provést údržbu, ale neučinila tak. Vybírala jedno z nejdražších mýtných v Evropě a platila jedny z nejnižších daní, a navíc v Lucembursku. Společnost musí přijít o koncesi a zaplatit pokutu. Pokud se soukromník nedokáže postarat o dálnice, zastane to stát,« uvedl Di Maio.

Jeho strana se ovšem po neštěstí nevyhnula kritice - někteří poslanci M5S v roce 2013 zpochybnili ambiciózní a nákladné opravy mostu jako plýtvání penězi. Dokument z roku 2013, v němž M5S hrozbu zřícení mostu přirovnává k »pohádce pro děti«, z webu hnutí zmizel, informoval list Politico.

Další vicepremiér Matteo Salvini, předseda euroskeptické Ligy a ministr vnitra, uvedl, že na popud vlády budou v celé zemi prověřeny stárnoucí mosty a tunely. Italská vláda musí podle něj vyčlenit více financí na infrastrukturu a nebrat přitom v potaz rozpočtová pravidla Evropské unie.

»Měli bychom si položit otázku, zda respektování těchto (rozpočtových) pravidel je důležitější než bezpečnost italských občanů. Podle mého to samozřejmě důležitější není,« konstatoval ministr vnitra.

Zpravodajský server BBC upozornil, že zatímco v roce 2006 Itálie vyčlenila na silnice přes 14 miliard eur (359,7 miliardy Kč), po finanční krizi v roce 2008 částka klesla pod čtyři miliardy eur (102,8 miliardy Kč).

Příčina neštěstí se stále vyšetřuje. Na místě bylo přerušeno odstraňování sutin, protože se jeden z pilířů naklání a hrozí, že zbytek stavby spadne.

(čtk)