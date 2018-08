Ilustrační FOTO - Pixabay

Kruté zločiny kněží

Kruté případy sexuálního násilí na dětech obsahuje devítisetstránková zpráva o zločinech amerických římskokatolických kněží, kterou sestavila komise velké poroty ve státě Pensylvánie. O obsahu zprávy informovala agentura AP.

Od 40. let minulého století podle zprávy kolem tří set kněží znásilnilo v Pensylvánii nejméně tisíc dětí. Viníci z velké části trestu unikli. »Kněží znásilňovali malé chlapce a dívky a lidé, kteří byli za jejich jednání odpovědní, nejen zůstali nečinní, ale všechny jejich skutky ukrývali,« píše se ve zprávě.

Zpráva uvádí případ kněze, který znásilnil sedmiletou dívku, kterou v nemocnici navštívil po operaci. Jiný prý přinutil devítiletého chlapce k orálnímu sexu, a pak mu ústa vypláchl svěcenou vodou. Další duchovní nutil svou oběť, aby se při znásilnění zpovídala.

Vysocí církevní hodnostáři byli chráněni a někteří, které zpráva jmenuje, dokonce povýšeni. »Je příliš brzy uzavřít knihu sexuálních skandálů katolické církve,« uvádí pensylvánská porota. V téměř všech případech jsou ovšem zločiny promlčeny, víc než sto provinilých kněží je po smrti nebo mimo církevní službu. Obviněni byli podle AP jen dva, z nichž jeden se přiznal.

Porota vyslechla desítky svědků a prostudovala víc než půl milionu stránek interních církevních dokumentů. Byly mezi nimi zprávy s podrobnostmi o zločinech kněží, které američtí biskupové zasílali do Vatikánu, ale nepředali je policii. Členové poroty dospěli k závěru, že katoličtí biskupové a jiní diecézní hodnostáři se snažili uchránit církev před poškozením pověsti a před pokutami. Zneužívali zásad mlčenlivosti, aby umlčeli oběti, a provinilce odesílali do takzvaných »léčebných zařízení«, kde je »napravovali«. Stovkám kněží, kteří se prokazatelně provinili, to umožnilo vrátit se k církevní službě.

Zpráva, která bude mít podle AP soudní dohru, byla zveřejněna v době velkého skandálu zasahujícího nejvyšší patra americké katolické hierarchie. Papež František minulý měsíc přijal rezignaci kardinála Theodora McCarricka, když vyšlo najevo, že duchovní dlouhá léta sexuálně útočil na malé chlapce a dospělé seminaristy.

(čtk)