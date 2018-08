Ilustrační FOTO - Pixabay

Nedotčený ráj: Rusko k vidění v ČR

Dokument »Nedotčený ráj: Rusko«, který jsme v Haló novinách avizovali na jaře v rámci projektu Wild Edens (Divoké ráje) se konečně dostal i do České republiky. Ekologický dokument, který přináší ruská korporace pro atomovou energii Rosatom ve spolupráci se slavným kanálem National Geographic, se na základě velkého zájmu při dvojím srpnovém vysílání dočká ještě jedné reprízy 9. září.

National Geographic zařadila do svého programu Nedotčený ráj: Rusko jako první ze série filmů natočených ve spolupráci s Rosatomem. Jedinečný film zavede diváky do nejvzdálenějších a nejméně prozkoumaných oblastí Ruska - na Kamčatku, do Altaje a Arktidy. Jejich drsné a zároveň křehké ekosystémy jsou totiž ohroženy zničujícími dopady klimatických změn.

Projekt obsahuje řadu celovečerních dokumentů o nedotčených koutech Země, kde na místní ekosystémy silně dopadá globální oteplování. Hlavním cílem je upozornit mezinárodní společenství na změny klimatu a potřebu přejít na čistou obnovitelnou energii.

Filmový štáb projektu Nedotčený ráj umístil na několik měsíců své kamery do nejvzdálenějších koutů největšího státu planety, kterým je Rusko, když šíře této země ze západu na východ dosahuje vzdálenosti 10 000 kilometrů. Ve filmu Nedotčený ráj: Rusko se objeví unikátní záběry medvědů z Kamčatky, kteří chytají lososy jako svou nezbytnou potravu, uvidíte i mrože na březích Arktidy či pižmoně bojující s drsným severským klimatem. Za pozornost stojí také mnoho dalších druhů vzácné a rozmanité flóry a fauny v jejich jedinečném přirozeném prostředí.

Takže vy, kteří máte satelity či digitální příjem přes různé mobilní operátory, nezapomeňte se dívat na National Geographic 9. září. Krásné záběry a zážitky snad o to lépe pomohou pochopit závažné souvislosti!

(rj)