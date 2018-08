Byl by to podivný ministr

Tak, jak to vlastně je? Bude pan Poche skutečně loajální člen vlády, pokud by ho přece jen prezident Zeman jmenoval ministrem? Se zájmem jsem si proto přečetl nedávný rozhovor s panem Pochem. Stále je přesvědčen, že místo ministra je mu snad předurčeno a nevidí důvod, proč by se měl svého cíle vzdát. Prý dokonce projednává či projednal s předsedou Hamáčkem další postupy, aby se dostal do kýženého místa. Nezastavil se ani s kritikou premiéra Babiše, že nepodal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, když prezident ho odmítl jmenovat.

Jak to s ním tedy vlastně je? Nemá přece jen prezident, a do jisté míry i Babiš, ve svém rozhodnutí kus pravdy, anebo jde o stařecké nepochopení a neústupnost ze strany Miloše Zemana, kterých premiér do jisté míry využívá? Napoví nám něco zmíněný rozhovor? Všimněme si proto některých odpovědí pana Pocheho. Tak například: »Chápu, že politický diskurz je proti tomu (tedy proti přijímání migrantů), ale myslím, že jako výraz solidarity bychom to udělat mohli. Dělá to téměř každá evropská země…« Na následující otázku, v níž se dotazující odvolává na Babišovo stanovisko, že přijímáním bychom jen podněcovali nelegální migraci a pašeráky, což dotvrzuje otázkou, zda to není racionální argumentace, Poche stručně odpovídá: »Není, racionální argumentace je někde úplně jinde.« A vysvětluje, že racionálním je v zemích, odkud migranti přicházejí, »ustanovit legitimní režimy a podpořit je, aby samy zabránily v cestě do Evropy«.

Jak ale vytvořit ony režimy? Ve stylu Libye, Irák nebo Afghánistán? A co to vůbec jsou, z hlediska pana Pocheho, ty »legitimní režimy«? Jsou to režimy, jež se plně podřídí západnímu typu demokracie a budou ho amputovat do svých zemí, nebo to bude zase vojenská diktatura, jež zítra nebo pozítří bude svržena jinou? Co když ani o tu západní demokracii v těch zemích nestojí? O to, přivést vládu na bodácích, se pokusili mnozí. Dopadlo to většinou nedobře. Když bodáky polevily, vše bylo jinak. Stačí si připomenout Afghánistán.

Také v dalších odpovědích kandidáta Pocheho zaznívá kritický tón na naši migrační politiku, a navíc i velmi kritické pohledy na ty, kteří myslí jinak než on. Prý někteří politici nejsou schopni rozlišit žadatele o azyl, ekonomické migranty a azylanty. Mezi nimi je i Andrej Babiš. Když by se ovšem stal ministrem zahraničí, ač sice má na migraci jiný názor, bude plnit to, co je ve vládním prohlášení a co si přeje Andrej Babiš. Na repliku tazatele, že lidé, kteří mají jiné názory, by do takové vlády nešli, nereagoval.

Nevím, co k tomu dodat? Jen snad to, že se nedivím ve věci jmenování pana Pocheho ministrem zahraničí postojům prezidenta a předsedy vlády a naopak se divím, že sociální demokracie stále na jeho jmenování trvá. Zřejmě se ještě nepoučila z éry Bohuslava Sobotky.

Otakar ZMÍTKO