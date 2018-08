Co je to za zájmy?

Největší kulturní událostí tohoto měsíce v České republice je už osmý festival s takovým typicky »českým« názvem »Prague Pride 2018«.

Na jedné straně je čtyřprocentní menšinová skupina, se kterou nemám vůbec žádný problém, naopak. Chápu, že člověk si prostě tyto věci nevybírá, ale rodí se s nimi. Světovou populaci to evolučně určitě neohrozí. Jsem přesvědčen, že v Česku jsme tolerantní přesně tak, jak by to mělo v moderní společnosti být. Ale stejně, například ve Francii, když se homosexuální pár vede za ruce, zpravidla riskuje, že ho velmi agresivním způsobem napadne nějaká homofobní skupina, a to dokonce i ženy a dívky. Takto vyspělý je ten civilizovaný, kapitalistický, západní svět. Já osobně se domnívám, že sexualita každého z nás je ryze naše osobní záležitost, a tak by to mělo i zůstat. Neměla by být předmětem veřejné produkce. Je však nutnost při diskusi na toto téma uplatnit zásadně princip uznání a rovnosti.

Na druhé straně je skupina, jež brání zcela logicky a rovněž správně, základní rodinné hodnoty. Jelikož rodina zůstává pořád základem státu.

Tato menšina má samo sebou svá práva, ale nesmí je diktovat většině společnosti. A většina je zase povinna naslouchat a vytvářet podmínky pro nekonfrontační společné soužití s touto menšinou. Měla by také požadovat, že je vhodné dodržovat základní elementární slušné chování. A extrémní projevy pod záštitou svobody projevu, ať zůstanou někde v klubech, a ne na veřejnosti. Mimo to, ne každý je na takové chování zvědavý a někoho to může dokonce obtěžovat.

Nakonec je tu ještě jedna otázka, a výrazně zásadní: Proč podporují Prague Pride nadnárodní korporace jako je Vodafone, Microsoft, Google a nebo třeba můj oblíbený příležitostný Johnny Walker? Co je smyslem tak silné podpory těchto akci? A jde těmto společnostem skutečně jen o byznys a reklamu? Většinou taková podpora s sebou nese mnoho dalších politických aspektů. Ale to ukáže až čas. A není tato menšina se svou identitou pouhým a potřebným štítem této současné politiky? Já jsem přesvědčen, že ANO.

A nakonec, kdyby tyto dvě skupiny neustále nerozeštvávala média neustálým konfrontováním, určitě by se dokázaly oba tábory v klidu domluvit.

Roman BLAŠKO