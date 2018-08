Jak být západní politologickou kapacitou

Je to jednoduché. Musíte být minimálně polovičním, raději tříčtvrtečním a nejideálněji přímo stoprocentním fašistou. Tzn. člověkem, který nesnese jiný názor než ten, který máte vy. A pokud uslyšíte názor jiný, od toho vašeho odlišný či dokonce protichůdný, rozžhavíte se do běla, a kdyby se reakce lidí ještě i dnes zachycovaly na celuloidový film, ten film by od žáru vašeho vzteku shořel, jak by to vzplálo ve studiu ČT, když si redaktor ČT Kubal pozval za besedníky o současné Trumpově politice někdejšího Klausova poradce Ladislava Jakla a Igora Lukeše, jinak to profesora historie na Bostonské univerzitě se zaměřením na historii a politiku střední a východní Evropy a současného Ruska.

A teď si představte: Jakl Trumpa za řadu jeho vstřícných kroků vůči Rusku a Severní Koreji chválil, zatímco nenávistnický žár během Jaklovy chvály v těle profesora Igora Lukeše stoupal, až nakonec propukl ve výbuch vzteku nad tím, že musí, nota bene z tak osvědčené proamerické a protiruské televize, jakou ČT nesporně je, poslouchat takovouto prý strašnou snůšku lží. A diváci to v tenhle moment viděli zcela jasně: Kdyby tenhle Igor Lukeš rozhodoval o tom, koho zpravodajská redakce ČT pozve do svého studia v čase budoucím, nikdy – a to minimálně v tomto století – to už nebude Ladislav Jakl. Do pekla s ním a smažte ho tam nad ohněm pekelným i s tím jeho koňským ohonem společně s Trumpem.

Na jednu stranu se vzteklému výbuchu pana profesora divit nemůžete. Žije v zemi, kde jsou ještě dál, než jsme my, a to snad ve všem. Ale hlavně v tom, že sdělovací prostředky nebudou jedno tak a druhé občas i jinak, jak se to občas a vzácně může udat ještě u nás, ale zpívají všechny společně o tom, jak skvělá a výjimečná i nepostradatelná je Amerika, a jak zlé, záštiplné a výbojné je Rusko, a jak ohavným zrádcem Ameriky je Trump, když se chce s příšerou tak nestvůrnou kamarádit. Nu, a když pak pan profesor, zvyklý poslouchat jen tuhle muziku a nic jiného, uslyší pak zpoza Atlantiku, a to dokonce ze země tak nanicovaté, jako je jeho bývalá vlast, hlas, který opěvovanou americkou výjimečnost a nepostradatelnost nevzrušeně popře, nedivte se, že vyjde z konceptu.

To je drzost, snad si mě Česká televize nepozvala proto, abych tohle musel poslouchat, láteří na obrazovce člověk, který buď nikdy neslyšel nic o Masarykově výroku, že demokracie je diskuse, či ať zazní všechny hlasy, nebo i slyšel, a nic mu to neříká, protože on má směrování jiné. Byl kdysi členem vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), ze které odstoupil pro nesouhlas s odvoláním ředitele ústavu Daniela Hermana, což už samo o sobě o jeho směrování vypovídá víc než výmluvně. Rozhodl jsem se být Američanem, prohlašuje podle Wikipedie tento muž a dodává, že miluje Ameriku na 115 procent a zcela určitě má na mysli dnešní Ameriku vojensko-bezpečnostního komplexu, která vraždí a dští oheň na všechny, kteří ji na slovo neposlouchají, a nikoliv tedy Ameriku tzv. odrbanců, kteří pod taktovkou Trumpa by s jinými státy raději spolupracovali, než válčili. Proto je též zakladatel WikiLeaks Julian Assange podle Lukešova názoru obyčejný zrádce, a Čechy za jejich odmítavý postoj k migrantům ze Středního východu a severní Afriky je třeba zkritizovat, jak Lukeš prohlásil už v roce 2015.

Před několika dny prohlásil americký prezident Trump, že dozrál čas k tomu, aby USA skoncovaly se svojí vymyšlenou, ostudnou a výhradně jen pro očernění Ruska vyrobenou aférou Russiagate – a koho si myslíte, že si ČT vybrala za znalce, který měl Trumpův názor vyvrátit a očernit? Ano, zas se nenašel nikdo lepší, než pan profesor historie na Bostonské univerzitě se zaměřením na historii a politiku východní a střední Evropy a současného Ruska. Vždyť, propánaboha, kde by též rychle sehnali člověka s titulem ještě delším, než je tenhle?

Lubomír MAN