Technický pokrok a my

Je to zvláštní doba. A to říkám navzdory tomu, že jsem velkým příznivcem techniky a technologického pokroku. Sním o tom, že bych mohl cestovat časem do doby za, dejme tomu, padesát let a viděl pokrok lidstva. Tedy – v tom případě, že se skutečně budeme věnovat onomu pokroku, a nikoli válkám, vykořisťování sebe navzájem, zneužívání jeden druhého, chamtivosti a tyranii. Záleží na tom, jakou cestu si jako lidstvo zvolíme. Jak kdysi řekl George Bernard Shaw: »Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné – naučit se žít na zemi jako lidé.«

A o to přesně jde, když to celé, myšleno technický pokrok, převrátíme. Máme dnes plno »udělátek«, která nám ulehčují, nebo lépe řečeno mají ulehčovat, život. Ale jestli jsme jim jen nesvěřili právě ten náš život všanc?! Kdysi jsme si dávali schůzky na Václaváku pod koněm či někde v lese u nejvyššího dubu – a bez problémů jsme se setkali, aniž bychom si museli desetkrát volat mobilem, že přijdeme pozdě, že už zanedlouho budeme na místě a že se tak nějak nevidíme.

Pod tím stromem jsme si vyznávali lásku či uzavírali dětská přátelství – takzvaně – na život a na smrt. Dnes se všechno děje prostřednictvím Viberu, Messengeru či WhatsAppu. Sociální interakce se zúžila na digitální prostředí a dnešní mladí mají problém oslovit napřímo kohokoli druhého, a když už, tak se bavit z očí v oči. A nejen mladí. Všechno se vyřizuje e-mailem či přes sociální sítě. Technika vítězí, čas se ušetří – ale lidskost se ztrácí kdesi ve změti kabelů a čidel. Tváří v tvář snad akorát chodíme na pohovory kvůli zaměstnání či dostáváme »padáka«. Ale i to jde koneckonců zařídit prostřednictvím SMS, což je známá story už od dob, kdy sparťanský fotbalový boss Daniel Křetínský vyhodil z klubu legendu Karla Poborského.

Ale co víc – přijde mi, že nám slábne paměť. Necvičíme ji. Všechno se dá jednoduše »vygooglit« - čili, pro neinformované, kteří naštěstí stále žijí tak nějak postaru (a krásně!), najít během vteřiny na internetovém prohlížeči. Nevíte, jaké je hlavní město Litvy? Šup, Google vám to poví. Váháte, kdo je ministrem financí? Žádný problém. Google řeší vše za vás. Dokonce ani křížovkářský slovník už nepotřebujete, vždyť máte vše jako na dlani na informační dálnici zvané internet.

A co hůř – před nedávnem vyšla statistika, jak mužům ubývají aktivní spermie a jak jsme na tom vůbec s plodností špatně. Pro chlapi je prý jednodušší a pohodlnější virtuální sex na různých webech než skutečné milování se svou partnerkou. Inu, ptám se, kam jsme to došli? Není už to absolutní extrém?

Možná bych se opravdu rád přenesl časem a rád bych zjistil, že za padesát let už bude veškerá tato přetechnizace pasé a že se vrátíme k tradičnějším hodnotám. Nejsem teď ale příliš naivní…?

Petr KOJZAR