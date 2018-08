Špatná adresa

Ne, opravdu jsem o tom nechtěl psát, ale prostě už mne ta hysterie unavuje. Když někdo něco pojmenuje dle svého a přitom dost přesně, snese se vlna kritiky, kterou si naprosto nezaslouží.

Narážím teď na starší událost, jež »otřásla« současnou okurkovou sezonou, tedy úmrtí našich vojáků v Afghánistánu. Když o tom totiž moje kolegyně napsala před týdnem a nazvala ony vojáky – nikoliv míněno jako urážku – žoldáky, sice byla mnohde pochválena, že má pravdu, snesla se ale vlna kritiky, že si to mohla nechat na jindy, protože nyní to v době piety není uctivé. Stejně tak já zas nyní budu nejspíš osočován, že to píšu pozdě a mohl jsem si také vzpomenout dřív. To je prostě asi tak, jako když dojdou argumenty proti racionálnímu názoru, tak se prostě člověk označí nálepkou »proruský« a je dobojováno…

Ale k těm žoldákům. Mezi vojáky, včetně těch, kteří pobyli na zahraničních misích, mám spoustu kamarádů a mám k nim skutečný respekt. A přesto jsem, stejně jako kolegyně a bez jakýchkoliv skrupulí, je ochotný nazvat žoldáky klidně do očí. Proč? Protože oni sami si tak také říkají. Vždyť jsou za svou práci placeni jako každý jiný, respektive několikanásobně, a že riskují život? To třeba hasiči taky.

Také jsem se nesetkal zatím s žádným, který by na zahraničí misi jel z jiného důvodu, než kvůli penězům. To je prostě fakt. Byť u některých hraje možná trochu při rozhodování roli faktor »dobrodružství«, které ale vynáší. Myslíte, že je tam někdo kvůli ideálům? Jakým? Bránit americké opiové doupě? Nebo snad skutečně šířit »svobodu a demokracii«? Takový člověk by snad přeci, alespoň doufám, nemohl projít ani armádními psychotesty.

Za velmi nešťastné zdůvodnění naší účasti na válce v Afghánistánu pak považuji názor, že tím plníme naše závazky »spojencům« v NATO. Jak napsal kamarád - to přeci je, jako účastnit se hromadného znásilnění proto, že kluci za to slíbili pomoc, kdyby mu chtěl někdy někdo rozbít hubu.

Naopak argument, že řešit problémy tam, kde vznikají, je podle mne skutečně správný. Jenže v tom případě jsou ale naši vojáci na špatné adrese – správně bychom je přeci měli poslat do USA…

Tomáš CINKA