Ilustrační FOTO - Haló noviny

Mladí nepřestávají žádat o půjčky na bydlení

Zájem o státní půjčky na bydlení pro mladé po středečním prvotním náporu zpomalil.

Fond přijal 45 žádostí za necelých 50 milionů korun. Ve středu, během prvního dne programu, to bylo 256 žádostí za 299,2 milionu korun. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let.

Příjem žádostí bude podle mluvčí SFRB Karolíny Smetanové pokračovat i v dalších dnech. Zatím je pro letošní rok vyčleněno asi 650 milionů korun, k dispozici je tedy ještě zhruba 300 milionů korun. Smetanová dodala, že nepolevuje nápor e-mailových a telefonických dotazů, ve kterých se lidé fondu na půjčku ptají, nebo konzultují náležitosti, které musí žádost o ni mít.

Podle dat SFRB mladí lidé zatím nejvíce žádají o půjčky na nové rodinné domy. Jde o 151 žádostí za 279,1 milionu korun. Na nový byt bylo zatím přijato 40 žádostí za 35,5 milionu korun, na rekonstrukce 110 žádostí za 31,8 milionu korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ve středu uvedla, že ministerstvo počítá s tím, že peníze v programu budou pro letošní rok navýšeny až na miliardu korun. Smetanová dnes ČTK řekla, že rozhodnutí o případném navýšení částky je na ministryni, o nutnosti navýšení podle ní rozhodnou následující dny. V dalších letech se počítá s tím, že ve fondu bude miliarda korun ročně.

Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nejde splatit.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj, který vláda schválila v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýš 300 000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. O půjčku mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.

(ng)