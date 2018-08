Ilustrační foto - wikimedia commons

Kvůli mostu přišlo o bydlení 311 rodin

V sutinách dálničního mostu, který se v Janově na severu Itálie zřítil v úterý, může být ještě 10 až 20 lidí, ale neočekává se, že záchranáři naleznou ještě nějaké přeživší, uvedly místní úřady. Podle zpřesněné bilance policie z rána při neštěstí zahynulo 38 lidí, z 15 raněných je devět v kritickém stavu.

Nikdo zatím není v souvislosti s neštěstím vyšetřován, nejprve musí být zjištěny jeho příčiny, uvedl janovský prokurátor. Vicepremiér Luigi Di Maio zopakoval, že stát odebere provozovateli mostu koncesi a že italské dálnice by obecně měl provozovat stát.

Hasiči se stále nedostali ke všem vozům, které jsou v sutinách zavalené. »Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy, a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál,« řekl Emanuele Gissi, který práce hasičů na místě řídí. »Je to nebezpečná práce, protože trosky jsou nestabilní,« stejně jako zbytek mostní konstrukce, jež dosud stojí, dodal.

»Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý,« řekl ve středu guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti, když s italským premiérem Giuseppem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Motor běží

Nad záchranáři stále běží motor zeleného nákladního auta, které zastavilo jen několik metrů od propasti a stalo se symbolem janovského neštěstí. Jeho řidič v panice utekl pěšky zpět do tunelu, z kterého autem přijel. Vůz má zapnutá světla i stěrače a podle řidičova zaměstnavatele je v něm dostatek paliva na několik dní.

Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu a má se jej zúčastnit i prezident Sergio Mattarella.

»V několika následujících dnech poskytneme 30 domů těm, které zhroucení Morandiho mostu připravilo o domov,« vyjádřil se guvernér Toti pro změnu k situaci lidí, kteří byli evakuováni z domů pod nezřícenou částí mostu. »O něco později dodáme stovku dalších. Do konce roku chceme opatřit bydlení všem,« dodal. O střechu nad hlavou dosud přišlo 311 rodin.

Padaly kusy betonu

Údržba mostu podle deníku La Stampa probíhala nepřetržitě od samého počátku. Už v roce 1968, deset měsíců od dokončení stavby, byly vyčleněny peníze na opravu vozovky a strukturální výztuž. »V 80. letech padaly (z mostu) kusy betonu a ničily zaparkovaná auta. Existovala tehdy procedura: člověk jen vyplnil žádost o finanční náhradu opravy,« popisuje anekdoticky stav mostu 58letý Salvatore Lorefice, který před odchodem do penze pracoval v jednom ze skladů přímo pod mostem.

Oznámení, že vláda zruší firmě Autostrade per l'Italia koncesi, vedlo k propadu akcií její mateřské společnosti Atlantia. Později agentura Reuters s odvoláním na zdroje z vlády napsala, že vláda by mohla chtít správci dálnic spíše vyměřit pokutu než odebrat koncesi. Zrušení koncese (platná je do roku 2042) by podle ČTK znamenalo zdlouhavou proceduru a nebezpečí, že by vláda musela firmě vyplatit značnou kompenzaci.

Ministr vnitra Matteo Salvini, šéf euroskeptické ultrapravicové Ligy, kvůli pádu mostu zpochybnil rozpočtové limity EU. Výdaje na italskou dopravní infrastrukturu se ovšem podle údajů OECD mezi lety 2008 a 2015 propadly o 58 %...

Evropská komise navíc ve středu uvedla, že již určitou dobu italskou vládní koalici nabádá k tomu, aby kladla na investice do infrastruktury větší důraz. Upozornila, že v dubnu v rámci pravidel EU o státní pomoci schválila investiční plán pro italské dálnice v hodnotě 8,5 miliardy eur (zhruba 218 miliard Kč) zahrnující i region Janova. Dodala, že Itálie by v letech 2014-20 měla z evropských fondů obdržet na investice do infrastruktury 2,5 miliardy eur.

(rom)