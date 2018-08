Tři v jednom

»Tak si představ, Máňo, jela sem autobusem na poštu. To víš, že sme v tomhle vedru nestáli na sluníčku, ale všichni normální sme byli ve stínu. Ale přihnal se tam ten bolševik z posledního… Ale znáš ho, Máňo – jak sme slavili ty tvoje narozeniny a všichni sme nadávali na Zemana s Babišem a von jedinej začal, že melem kavárenský blbosti… No vidíš, že ho znáš! A proč je to bolševik? No kdo jinej by chválil ty dva? Ale tys mě přerušila, kde sem to… Jo - hrnul se do autobusu a chtěl nás předběhnout! Jenomže já se nedala, pěkně sem mu to vytmavila, to si piš!«





XXX

»Tak si představ, miláčku, že sem dnes po dlouhý době jel autobusem. Šel sem na poslední chvíli, došel sem tak do půlky zastávky, stáli tam asi čtyři lidi a další byli ve stínu. Najednou jedna z nich vylítla a začala mi nadávat, že sem jí předběh. Bylo takový vedro, že sem se nechtěl dohadovat, pak sem ještě viděl, že něco haleká na řidiče. A nakonec vystupovala hned na příští zastávce… Nevím, je mi vodněkud povědomá, ale asi jí znám jen vod vidění. Zase teda někdy pojedu autobusem!«

XXX

»Tak si představ, táto, že sem potkala Novačku. Naštvaná, že musí jít v tomhle vedru kvůli starýmu na poštu, tak jí říkám, ať jede se mnou autobusem. Jenže to se tý držgrešli zas nelíbilo, že bude muset za jednu zastávku platit dvanáct korun – taky to pak dala řidičovi sežrat. Ale to už za sebou jeden výstup měla: nechtěla sem stát na sluníčku, tak sem šla vedle do stínu. Na zastávce stáli akorát Procházkovi, jeli někam s dětma. Pak přišel ten novej z posledního, viděl, že nás ve stínu čeká víc, tak zůstal stát v půlce zastávky, ale Novačka vylítla, jak když do ní střelí. Začala ječet, von jen tak mávnul rukou, lidi dělali, že tam nejsou. Pak ještě vynadala řidičovi, že je to zlodějina tolik peněz za jednu zastávku – no divadlo hrozný. Ale vona na toho novýho má pifku už vod tý voslavy Máninejch narozenin – pamatuješ, vyprávěla sem ti to. Byla tenkrát Na růžku už pěkně chycená, pořád mlela něco vo Zemanovi s Babišem a po všech chtěla, aby řekli, že má pravdu. I po něm, jenže von jí řek, ať ho do takovejch kavárenskejch debat netahá. Tak si na něm teď schladila žáhu…«

Zbyšek KUPSKÝ