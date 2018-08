Medailistky slavily v Praze

To bylo v pondělí slávy! České medailistky z atletického mistrovství Evropy dorazily do Prahy i se svými cennými úlovky. Unavená oštěpařka Nikola Ogrodníková prozradila, e hodlá před dalšími závody odpočívat, bronzová maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová se těšila na oslavu s rodinou a stříbrnou chodkyni Anežku Drahotovou čeká posledních pár závodů v sezoně.

Vicemistryně Evropy Ogrodníková stihla po slavnostním ceremoniálu krátkou oslavu s manažerem a svým týmem, při které si připila oblíbeným proseccem. Dolehla na ni únava. »Momentálně přemýšlím, že bych nejradši odjela na dovolenou, utekla od všeho a odpočinula si, protože ten nával emocí je strašně vyčerpávající a stres při závodě taky. Ale ještě mě čekají závody,« řekla novinářům sedmadvacetiletá oštěpařka, která bude startovat v posledním srpnovém týdnu ve finále Diamantové ligy i v září na Kontinentálním poháru v Ostravě.

Do závodů plánuje spíše odpočinkový program. »Nechci teď trénovat, těším se, až budu závodit. Protože jsme trénovali před Evropou, takže je zbytečné teď přitrénovávat,« řekla.

Vrabcová se svěřila, že se stále vzpamatovává z první velké seniorské medaile. »Myslím, že mně to ještě pořád nedošlo. Zatím jsme měli jenom chvilku příležitost posedět s mamkou a doufám, že až přijedeme domů, že si to vynahradíme,« plánovala bývalá běžkyně na lyžích. Předpokládala, že v ten moment na ni emoce dolehnou. »Třeba si i pustíme závod ze záznamu a posedíme se zbytkem rodiny. Tak asi pak mi to dojde,« dodala vytrvalkyně, které se při vzpomínce na životní závod stále hrnuly slzy do očí.

Po bronzové medaili na mistrovství Evropy by měla být tři týdny bez běhání, ale její manžel a trenér Martin Vrabec pochybuje, že se tento plán povede naplnit. »Po každém maratonu se snažíme mít deset dní absolutní volno. Potom dalších deset dnů režim ještě ne běžecký, takže plavání, kolo, nějaká ta kompenzační cvičení,« plánoval. »Ale ono to asi nepůjde takhle, jak si vždycky naplánujeme,« dodal s úsměvem.

To Drahotová si po svém stříbrném závodu nenechala v Berlíně ujít další program ME včetně startu svého přítele Patrika Šorma ve štafetě na 4x400 metrů. »Musím říct, že to bylo neskutečné, krásná atmosféra. Já jsem se na to hrozně moc těšila, až člověk odvede ten svůj výkon a může si užít atletiku, kterou miluji,« řekla. Nadchla ji mužská tyč, kladivářská soutěž s Polkou Anitou Wlodarczykovou a ženské vytrvalostní závody na 5000 metrů a 3000 metrů překážek.

Spousta květin

Všechny medailistky dostaly v pondělí na přivítanou spoustu květin. »Květiny mám opravdu ráda. Hrozně si toho vážím, že jsme byly takhle hezky přivítané, a určitě to neberu jako nějakou samozřejmost,« pochvalovala si Drahotová.

To Ogrodníková se chystala doma hledat vázy. »Nějaké doma najdu, a když ne, tak to nějak vymyslím, protože to je nádherné. Strašně moc květin, tolik jsem jich ještě nikdy nedostala,« dodala.

(zr)

FOTO – ČTK/Michal KAMARYT (3)